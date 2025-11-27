Fonds de Développement Sportif du Nord de Lanaudière

<p>Sponsorship Ironman Ottawa</p>

Helmet de vélo item
Helmet de vélo
2 000 $

Votre logo sur les 2 côtés du casque de vélo.

Casquette à la course item
Casquette à la course
2 000 $

Votre logo sur le devant de la casquette utilisée à la course à pied.

Devant tri-suit item
Devant tri-suit
1 500 $

Logo sur le devant de la combinaison utilisée lors des 3 disciplines.

4 espaces disponibles, possibilité d'acheter plus d'un espace pour avoir son logo plus gros.

Manche/Côtes Tri-suit item
Manche/Côtes Tri-suit
1 000 $

Logo sur le côté de la combinaison utilisée lors des 3 disciplines. Un logo par manche, et un logo par flanc disponibles. Possibilité d'acheter plus d'un espace.

