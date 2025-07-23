Carabins vs. R&O football - Sports Med UdeM

Organisé par
À propos de cet événement
**Ces billets à prix réduits sont offerts strictement aux étudiants de médecine des cohortes 2025-2029. Vous aurez à indiquer votre matricule qui sera vérifié. Si vous achetez un billet et que vous n'êtes pas en médecine, aucun remboursement vous sera remis. Un remboursement de 6.50$ sera remis aux étudiants qui se présentent au match.
Billets plein prix (16.50$) destinés aux +1. Ces billets sont des billets étudiants, donc il est possible que vous ne puissiez les utiliser sans preuve d'étude. À vos risques.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!