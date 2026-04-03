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À propos de cet événement

débarras printanier

1345 Rue de Bellechasse

Montréal, QC H2G 1N8, Canada

portemanteau à double niveau (dépôt)
20 $

réservez un rack de 4 pieds sur deux niveaux

espace suspendu total: 8 pieds

idéal pour les pantalons, chemises, vestes
non adapté pour les robes / manteaux pleine longueur

dépôts remboursés à tous les participants

portemanteau à hauteur complète (dépôt)
20 $

réservez un rack de 4 pieds (hauteur complète)

idéal pour les robes / manteaux pleine longueur

dépôts remboursés à tous les participants

espace de table (dépôt)
20 $

réservez un espace de table 2 par 4 pieds


idéal pour les vêtements pliés, chaussures, accessoires

dépôts remboursés à tous les participants

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