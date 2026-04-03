débarras printanier

Organisé par
À propos de cet événement
réservez un rack de 4 pieds sur deux niveaux
espace suspendu total: 8 pieds
idéal pour les pantalons, chemises, vestes
non adapté pour les robes / manteaux pleine longueur
dépôts remboursés à tous les participants
réservez un rack de 4 pieds (hauteur complète)
idéal pour les robes / manteaux pleine longueur
dépôts remboursés à tous les participants
réservez un espace de table 2 par 4 pieds
idéal pour les vêtements pliés, chaussures, accessoires
dépôts remboursés à tous les participants
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!