Association pour la prevention de la contamination de l'air et du sol

Organisé par

Association pour la prevention de la contamination de l'air et du sol

À propos de cet événement

SQA 2026 - Enjeu de société majeur

Rue de l'Exposition

Québec, QC G1L 5A7, Canada

Tarif Membre
200 $

Réservé aux membres actifs de l’AWMA ou de l’APCAS, ce tarif préférentiel reconnaît votre engagement envers l’amélioration de la qualité de l’air et de l’environnement bâti.


Tarif Non-Membre
250 $

Ouvert à tous les professionnels et intervenants du domaine souhaitant participer à la conférence. Idéal pour découvrir l’événement et élargir votre réseau.


Tarif Étudiant
30 $

Une option abordable pour les étudiants désirant approfondir leurs connaissances, rencontrer des experts et s’impliquer dans le secteur de la qualité de l’air.


Tarif OBNL
100 $

Tarif réduit destiné aux organismes à but non lucratif, afin de favoriser leur participation et soutenir leur mission communautaire ou environnementale.


Billet Présence Virtuelle - Membres
100 $

Veuillez prendre note que vous n'aurez pas accès à la session Ateliers ainsi qu'au dîner offert sur place.

Billet Présence Virtuelle - Non-Membres
125 $

Veuillez prendre note que vous n'aurez pas accès à la session Ateliers ainsi qu'au dîner offert sur place.

Billet Présence Virtuelle - Étudiants
15 $

Veuillez prendre note que vous n'aurez pas accès à la session Ateliers ainsi qu'au dîner offert sur place.

Billet Présence Virtuelle - OBNL
50 $

Veuillez prendre note que vous n'aurez pas accès à la session Ateliers ainsi qu'au dîner offert sur place.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!