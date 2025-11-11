SQA 2026 - Enjeu de société majeur

Organisé par
À propos de cet événement
Réservé aux membres actifs de l’AWMA ou de l’APCAS, ce tarif préférentiel reconnaît votre engagement envers l’amélioration de la qualité de l’air et de l’environnement bâti.
Ouvert à tous les professionnels et intervenants du domaine souhaitant participer à la conférence. Idéal pour découvrir l’événement et élargir votre réseau.
Une option abordable pour les étudiants désirant approfondir leurs connaissances, rencontrer des experts et s’impliquer dans le secteur de la qualité de l’air.
Tarif réduit destiné aux organismes à but non lucratif, afin de favoriser leur participation et soutenir leur mission communautaire ou environnementale.
Veuillez prendre note que vous n'aurez pas accès à la session Ateliers ainsi qu'au dîner offert sur place.
Veuillez prendre note que vous n'aurez pas accès à la session Ateliers ainsi qu'au dîner offert sur place.
Veuillez prendre note que vous n'aurez pas accès à la session Ateliers ainsi qu'au dîner offert sur place.
Veuillez prendre note que vous n'aurez pas accès à la session Ateliers ainsi qu'au dîner offert sur place.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!