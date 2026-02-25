SQUELLETTE ZEFFY BAL FINISSANTS 2026

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À propos de cette boutique
Ce billet est strictement pour les étudiant.es de l'École de criminologie de l'Université de Montréal.
Bulle d'arrivée. Buffet de type bouchée. Open bar.
Une participation au tirage d'un cadre officiel pour diplôme universitaire. Un sac cadeau pour commémorer la fin de ce chapitre !
Ce billet est ouvert à tous invité.es des finissants et finissantes de l'École de Criminologie de l'Université de Montréal.
Bulle d'arrivée. Buffet de type bouchée. Open bar.
En inscrivant le nom du finissant ou de la finissante que vous accompagnez, vous lui remettez deux (2) chances supplémentaires au tirage d'un cadre officiel pour diplôme universitaire.
Vous pouvez acheter un verre réutilisable que vous pouvez utiliser tout au long de la soirée et garder pour le reste de votre vie comme souvenir ! Ou si vous faites une collection des verres de festival, alors vous pouvez en avoir un de plus ! ATTENTION : Ceci est un achat.
Quoi de mieux que d'afficher votre certificat d'étude dans un cadre officiel de l'Université de Montréal ? Un tirage aura lieu à 20h30 durant le bal. Ce billet équivaut à DEUX participations.
Le DJ sera informé de vos demandes, ce qui lui permettra de préparer son MIX en avance.
Entre 19h00 et 20h00, vous pouvez prendre au photo de groupe
QUANTITÉ LIMITÉE. Nous encourageons le covoiturage.
Communiquer via courriel avec les organisatrices de l'événement pour recueillir votre accès à l'événement.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!