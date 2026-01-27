St-Alex-Ski - Initiation au ski de montagne

Organisé par
À propos de cet événement
Le billet inclut : 1 adhésion journalière à la FQME et une assurance, 1 journée de ski, encadrement et enseignement, skis, bottes (skieurs seulement), peaux d'ascension et bâtons. Valeur de 50$
Le billet inclus: 1 adhésion journalière à la FQME et une assurance, 1 jour de ski, encadrement et enseignement, skis, peaux d'ascension et bâtons. Apportez vos bottes! Valeur de 50$
Le billet inclus: 1 adhésion journalière à la FQME et une assurance, 1 jour de ski, encadrement et enseignement. Valeur de 100$
Le billet inclus: 1 adhésion journalière à la FQME et une assurance, 1 jour de ski, encadrement et enseignement, skis, bottes, peaux d'ascension et bâtons. Valeur de 120$
Le billet inclus: 1 adhésion journalière à la FQME, 1 jour de ski, encadrement et enseignement, skis, peaux d'ascension et bâtons. Apportez vos bottes! Valeur de 120$
