St-Donat-de-Rimouski A25

Adhésion annuelle obligatoire pour chaque élève inscrit (valide de sept. à août) : 20$ - À payer une seule fois pour l’année 2025-26.
Jeudi | 18h30 à 19h30 | du 18 septembre au 4 décembre // Session de 12 semaines
Avec Myrianne Cardin-Houde
PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Ce cours est ouvert à tous, petits et grands, avec ou sans expérience.
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 15% sur le prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
