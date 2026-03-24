Organisé par

Infrasound

À propos de cet événement

St-Jean BASStiste ⚜️ Fête du Solstice 🌞 Micro Concept (23e anniversaire)

Phase 1
138 $

Admission au festival pour une personne.

Inclus les taxes (18$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)
Tps: 778580613RT0001
Tvq: 1230283563TQ0001

Phase 2
172,50 $

Admission au festival pour une personne.

Inclus les taxes (22,50$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)
Tps: 778580613RT0001

Tvq: 1230283563TQ0001

Espace VR
45,99 $

Seulement 25 billets disponibles! 🚐

Inclus les taxes (5,99$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)
Tps: 778580613RT0001

Tvq: 1230283563TQ0001

Bivouac Simple 102$+tx
117,25 $

ADMISSION AU FESTIVAL NON INCLUSE. 

Seulement 10 tentes disponibles! ⛺️

Inclus les taxes (15,25$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)

  • Petite tente 9' x 5', sur matelas mousse mémoire simple 7cm, literie complète, oreiller et tapis. 
  • Accès à l'espace communautaire du Bivouac : cuisine, douche chaude etc.
  • Dépôt de garantit de 200$ payable à l’arrivée.
  • Infos, photos et extras : https://www.bivouacunderground.ca/


Tps: 778580613RT0001

Tvq: 1230283563TQ0001

Bivouac Double 204$+tx
234,55 $

ADMISSION AU FESTIVAL NON INCLUSE. 

Seulement 20 tentes disponibles! ⛺️

Inclus les taxes (30,55$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)

  • Moyenne tente 12' x 7', surmatelas mousse mémoire double 7cm, literie complète, 2 oreillers et tapis. 
  • Accès à l'espace communautaire du Bivouac : cuisine, douche chaude etc.
  • Dépôt de garantit de 200$ payable à l’arrivée.
  • Infos, photos et extras : https://www.bivouacunderground.ca/


Tps: 778580613RT0001

Tvq: 1230283563TQ0001

Glamping double 306$+tx
351,82 $

ADMISSION AU FESTIVAL NON INCLUSE. 

Seulement 10 tentes disponibles!⛺️

Inclus les taxes (45,82$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)


Tente spacieuse 8' x 12', base de lit, matelas mémoire double 15 cm, literie complète, 2 oreillers et tapis. 

  • Accès à l'espace communautaire du Bivouac : cuisine, douche chaude etc.
  • Dépôt de garantit de 200$ payable à l’arrivée.
  • Infos, photos et extras : https://www.bivouacunderground.ca/


Tps: 778580613RT0001

Tvq: 1230283563TQ0001

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!