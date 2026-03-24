St-Jean BASStiste ⚜️ Fête du Solstice 🌞 Micro Concept (23e anniversaire)

Organisé par
À propos de cet événement
Admission au festival pour une personne.
Inclus les taxes (18$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)
Tps: 778580613RT0001
Tvq: 1230283563TQ0001
Admission au festival pour une personne.
Inclus les taxes (22,50$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)
Tps: 778580613RT0001
Tvq: 1230283563TQ0001
Seulement 25 billets disponibles! 🚐
Inclus les taxes (5,99$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)
Tps: 778580613RT0001
Tvq: 1230283563TQ0001
ADMISSION AU FESTIVAL NON INCLUSE.
Seulement 10 tentes disponibles! ⛺️
Inclus les taxes (15,25$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)
Tps: 778580613RT0001
Tvq: 1230283563TQ0001
ADMISSION AU FESTIVAL NON INCLUSE.
Seulement 20 tentes disponibles! ⛺️
Inclus les taxes (30,55$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)
Tps: 778580613RT0001
Tvq: 1230283563TQ0001
ADMISSION AU FESTIVAL NON INCLUSE.
Seulement 10 tentes disponibles!⛺️
Inclus les taxes (45,82$) & les frais! (inscrire 0 dans la case frais)
Tente spacieuse 8' x 12', base de lit, matelas mémoire double 15 cm, literie complète, 2 oreillers et tapis.
Tps: 778580613RT0001
Tvq: 1230283563TQ0001
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!