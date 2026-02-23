Dojo d'arts martiaux voie du samouraï S.E.N.C.

Organisé par

Dojo d'arts martiaux voie du samouraï S.E.N.C.

À propos de cet événement

Stage Aïkido Takemusu - Philippe Voarino 8e dan Shihan

2701 Rue Nicolet

Montréal, QC H1X 1Z8, Canada

Stage complet
170 $

Accès complet pour les 2 journées (samedi et dimanche)

Stage Complet ITAF
150 $

Accès complet aux membres ITAF pour les 2 journées (samedi et dimanche)

1 journée
120 $

Accès complet pour 1 journée (samedi ou dimanche)

1 journée ITAF
100 $

Accès complet aux membres ITAF pour 1 journée (samedi ou dimanche)

1/2 journée
80 $

Accès à une demi journée (samedi ou dimanche)

1/2 journée ITAF
60 $

Accés à une demi journée aux membres ITAF (samedi ou dimanche)

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