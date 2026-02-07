Stage d'accueil et adhésion Portageurs avec CKQ 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Adhésion individuelle.
Inclut l'adhésion a Canot Kayak Québec pour 2026.
Adhésion pour les familles monoparentales (un parent et enfants habitant à la même adresse).
Inclut l'adhésion a Canot Kayak Québec pour 2026.
Adhésion pour les familles (parents et enfants habitant à la même adresse)
Inclut l'adhésion a Canot Kayak Québec pour 2026.
Adhésion individuelle pour les étudiants. Une carte étudiante valide devra être fournie.
Pour chaque participant au stage d'accueil.
Participation obligatoire à l’une des deux fins de semaine de stage en plus de la rencontre préparatoire.
16-17 ans : Recommandé, accompagnement d'un adulte obligatoire.
13-15 ans : Accompagnement obligatoire d'un adulte qui a fait son stage d'accueil ou qui détient un brevet Canot eau-vive II
Pour un participant étudiant au stage d'accueil. Une carte étudiante valide devra être fournie.
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