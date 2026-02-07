Les Portageurs Inc.

Organisé par

Les Portageurs Inc.

À propos de cet événement

Stage d'accueil et adhésion Portageurs avec CKQ 2026

8082 Chem. du Lac-Morgan

Rawdon, QC J0K 1S0, Canada

Adhésion individuelle - CKQ 2026
65 $

Adhésion individuelle.

Inclut l'adhésion a Canot Kayak Québec pour 2026.

Adhésion famille monoparentale - CKQ 2026
80 $

Adhésion pour les familles monoparentales (un parent et enfants habitant à la même adresse).

Inclut l'adhésion a Canot Kayak Québec pour 2026.

Adhésion familiale - CKQ 2026
105 $

Adhésion pour les familles (parents et enfants habitant à la même adresse)


Inclut l'adhésion a Canot Kayak Québec pour 2026.

Adhésion individuelle étudiante - CKQ 2026
50 $

Adhésion individuelle pour les étudiants. Une carte étudiante valide devra être fournie.

Participant au stage
120 $

Pour chaque participant au stage d'accueil.


Participation obligatoire à l’une des deux fins de semaine de stage en plus de la rencontre préparatoire.


16-17 ans : Recommandé, accompagnement d'un adulte obligatoire.


13-15 ans : Accompagnement obligatoire d'un adulte qui a fait son stage d'accueil ou qui détient un brevet Canot eau-vive II

Participant étudiant au stage
90 $

Pour un participant étudiant au stage d'accueil. Une carte étudiante valide devra être fournie.

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