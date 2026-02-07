Stage d'accueil et adhésion Portageurs sans CKQ 2026

Pour chaque participant au stage d'accueil.





Participation obligatoire à l’une des deux fins de semaine de stage en plus de la rencontre préparatoire.



16-17 ans : Recommandé, accompagnement d'un adulte obligatoire.



13-15 ans : Accompagnement obligatoire d'un adulte qui a fait son stage d'accueil ou qui détient un brevet Canot eau-vive II