Ce livre, coéditée par Stéphane Gilot et Emmanuelle Choquette, prolonge deux expositions de Stéphane Gilot – Ce que racontent les couloirs jaunes (2017) et Où l’écho précède la voix (2024) – en les faisant dialoguer dans l’espace tactile et visuel du livre. La publication rassemble une documentation variée concernant les deux œuvres installatives et performatives. Les couloirs jaunes, où l’écho précède la voix témoigne des interventions des artistes Caroline Boileau, Diego Gil, Stéphane Gilot, Hanna Sybille Müller, Alisha Piercy, avec des textes de Caroline Boileau, Emmanuelle Choquette, Stéphane Gilot et Alisha Piercy. Le design graphique est signé François Rioux.