La Maison de la famille de Brossard
Stimulation précoce (Hiver-printemps 2025)
2210 Rue André
Brossard, QC J4Z 2Z8, Canada
Pour les 10 ateliers
CA$45
7 février 2025
CA$5
21 février 2025
CA$5
28 février 2025
CA$5
Le développement de la communication
7 mars 2025
CA$5
Le partage de ressources
14 mars 2025
CA$5
La communication dans le couple et la sexualité post-partum (invitée: sexologue)
21 mars 2025
CA$5
Préparer son enfant au service de garde (invitée: directrice pédagogique des CPE Au pied de l’échelle)
28 mars 2025
CA$5
Les finances familiales (invitée: conseillère en éducation financière)
4 avril 2025
CA$5
Le jeu, l’éveil sensoriel et moteur – Découvrez comment le jeu favorise le développement de votre bébé.
11 avril 2025
CA$5
L’éveil à l’écrit chez les tout-petits – Une autrice et illustratrice jeunesse viendra partager ses connaissances sur l’importance de l’éveil à la lecture dès le plus jeune âge.
18 avril 2025
CA$5
La Maison de la famille de Brossard vous invite à déjeuner
