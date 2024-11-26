Atelier janvier ENG fr

Chaque participant.e doit réserver une place et nous informer dès que possible en cas de désistement.
Nous autorisons un maximum de 2 personnes par organisme par atelier pour permettre au plus grand nombre de participer.
Chaque participant.e doit réserver une place et nous informer dès que possible en cas de désistement.
Nous autorisons un maximum de 2 personnes par organisme par atelier pour permettre au plus grand nombre de participer.
Inscription sur la liste d'attente
free
Si l'évènement est complet, nous vous conseillons de vous inscrire sur cette liste d'attente. Nous contactons les personnes de la liste d'attente dès qu'une place se libère.
Si l'évènement est complet, nous vous conseillons de vous inscrire sur cette liste d'attente. Nous contactons les personnes de la liste d'attente dès qu'une place se libère.