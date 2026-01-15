Club Social Qué-Mont inc.

Organisé par

Club Social Qué-Mont inc.

À propos de cet événement

Sucrez-vous le bec à la cabane à sucre - Miremont

419 5e Ave

Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0, Canada

Membre ou retraité
30 $

Prix coûtant 47 $

*Les prix incluent les taxes applicables et le pourboire.

Invité
35 $

Prix coûtant 47 $

*Les prix incluent les taxes applicables et le pourboire.

Enfant 13 à 17 ans
20 $

Prix coûtant 47 $

*Les prix incluent les taxes applicables et le pourboire.

Enfant 6 à 12 ans
10 $

Prix coûtant 21 $

*Les prix incluent les taxes applicables et le pourboire.

Enfant 2 à 5 ans
Gratuit

Prix coûtant 13 $

*Les prix incluent les taxes applicables et le pourboire.

Enfant moins de 2 ans
Gratuit

GRATUIT

Administrateur
Gratuit

Prix coûtant 47 $

*Les prix incluent les taxes applicables et le pourboire.

Invité administrateur
Gratuit

Prix coûtant 47 $

*Les prix incluent les taxes applicables et le pourboire.

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