Proposez une chanson pour le concert « 100 ans de pop » !

À propos de cet événement
Proposez une chanson gratuitement ! Si votre suggestion est choisie, vous courrez la chance de gagner un tirage pour une paire de billets VIP au concert !
Ajoutez une deuxième chanson en échange d’une contribution selon vos moyens. Multipliez vos chances de voir une de vos idées prendre vie sur scène ! Si deux de vos suggestions sont retenues, vous doublez vos chances de remporter une paire de billets VIP pour le concert !
Ajoutez une troisième chanson en échange d’une contribution selon vos moyens. Multipliez vos chances de voir une de vos idées prendre vie sur scène ! Si trois de vos suggestions sont retenues, vous triplez vos chances de remporter une paire de billets VIP pour le concert !
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