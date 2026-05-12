Ensemble vocal DivertisSon

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À propos de cet événement

Proposez une chanson pour le concert « 100 ans de pop » !

Suggestion #1
Gratuit

Proposez une chanson gratuitement ! Si votre suggestion est choisie, vous courrez la chance de gagner un tirage pour une paire de billets VIP au concert !

Suggestion #2
Payez ce que vous pouvez

Ajoutez une deuxième chanson en échange d’une contribution selon vos moyens. Multipliez vos chances de voir une de vos idées prendre vie sur scène ! Si deux de vos suggestions sont retenues, vous doublez vos chances de remporter une paire de billets VIP pour le concert !

Suggestion #3
Payez ce que vous pouvez

Ajoutez une troisième chanson en échange d’une contribution selon vos moyens. Multipliez vos chances de voir une de vos idées prendre vie sur scène ! Si trois de vos suggestions sont retenues, vous triplez vos chances de remporter une paire de billets VIP pour le concert !

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