Capital Circus

Organisé par

Capital Circus

À propos de cet événement

Summer Camp 2026

302 Legget Dr #126

Kanata, ON K2K 1Y3, Canada

Admission générale
425 $

Profitez du programme Circus hebdomadaire avec accès à toutes les principales activités.

Semaine complète d'instructions de cirque (acrobaties, arts aériens, jonglerie, et plus).

Sessions quotidiennes de 9h00 à 16h00

Admission familiale
383 $

Inscrivez des frères et sœurs ou plusieurs enfants du même foyer ? Économisez 10% sur chaque inscription lorsque vous réservez pour 2 campeurs ou plus ! Semaine complète d'instructions de cirque (acrobaties, arts aériens, jonglerie, et plus).

Sessions quotidiennes de 9h00 à 16h00

Veuillez vous assurer de sélectionner une quantité de 2 ou plus pour activer ce tarif. Vous serez invité à saisir les informations individuelles des campeurs pour chaque enfant lors du paiement.

Après-soins
42 $

Besoin d'un ramassage plus tardif? Notre programme de après-soins offre un environnement sûr et détendu pour les campeurs après la fin du programme principal.

  • Heure: 16h00 - 17h30 (lundi-vendredi)
  • Activités: Jeux calmes supervisés, jeux de société et détente dans le salon.
  • Remarque: Veuillez fournir une petite collation supplémentaire sans noix pour que votre enfant puisse en profiter pendant ce temps. Des frais s'appliquent pour les retards de ramassage après 17h30.
Ajouter un don pour Capital Circus

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!