Summer Camp 2026

Profitez du programme Circus hebdomadaire avec accès à toutes les principales activités.
Semaine complète d'instructions de cirque (acrobaties, arts aériens, jonglerie, et plus).
Sessions quotidiennes de 9h00 à 16h00
Inscrivez des frères et sœurs ou plusieurs enfants du même foyer ? Économisez 10% sur chaque inscription lorsque vous réservez pour 2 campeurs ou plus ! Semaine complète d'instructions de cirque (acrobaties, arts aériens, jonglerie, et plus).
Veuillez vous assurer de sélectionner une quantité de 2 ou plus pour activer ce tarif. Vous serez invité à saisir les informations individuelles des campeurs pour chaque enfant lors du paiement.
Besoin d'un ramassage plus tardif? Notre programme de après-soins offre un environnement sûr et détendu pour les campeurs après la fin du programme principal.
