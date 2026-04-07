Association Foyer-Ecole Ecole Primaire Beaconsfield

Organisé par

Association Foyer-Ecole Ecole Primaire Beaconsfield

À propos de cet événement

Foire d'été 2026

Admission générale
20 $

Prix du billet par famille
Un billet famille doit être acheté pour entrer à la foire

Billet pour pizza (Jaune)
5 $

Un billet par pizza - deux parts (offert uniquement en prévente - la pizza ne peut pas être achetée le jour même)

5 $
Billet pour camion de nourriture (Rouge)
5 $

Ce billet est disponible à l'achat en prévente mais aussi le jour même

1 billet = 5$

Les articles alimentaires varient de 5$ à 10$ par article
Voir l'e-mail pour le menu

5 $
Billet pour nourriture/activités (Bleu)
1 $

Ces billets sont utilisés pour certains jeux, l'achat de boissons, chips et bonbons
Les jeux nécessiteront 1 à 2 billets par jeu
La nourriture nécessitera 1 à 2 billets par article

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