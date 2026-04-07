Foire d'été 2026

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À propos de cet événement
Prix du billet par famille
Un billet famille doit être acheté pour entrer à la foire
Un billet par pizza - deux parts (offert uniquement en prévente - la pizza ne peut pas être achetée le jour même)
Ce billet est disponible à l'achat en prévente mais aussi le jour même
1 billet = 5$
Les articles alimentaires varient de 5$ à 10$ par article
Voir l'e-mail pour le menu
Ces billets sont utilisés pour certains jeux, l'achat de boissons, chips et bonbons
Les jeux nécessiteront 1 à 2 billets par jeu
La nourriture nécessitera 1 à 2 billets par article
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