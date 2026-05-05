Retraite d'été pour les praticiens de l'IA responsable

Organisé par
À propos de cet événement
Tout inclus:
Transport en autocar de et vers Montréal
Chambres privées au bord du lac
Repas partagés dans le pavillon
Activités de style camp d'été
Soirées sociales
Heureuses surprises
Joignez-vous à nous pour un tarif de groupe pour un séjour de 2 nuits à Montréal, pour le week-end suivant la retraite. Veuillez noter que ce prix n'inclut que l'hôtel. Les repas et autres dépenses ne sont pas couverts pour le Week-end à Montréal, seulement pour la Retraite.
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