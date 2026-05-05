The Aula Fellowship

Organisé par

The Aula Fellowship

À propos de cet événement

Retraite d'été pour les praticiens de l'IA responsable

131 Chem. de Jouvence

Orford, QC J1X 6R2, Canada

Retraite au bord du lac du 11 au 14 août (tout inclus)
1 020 $

Tout inclus:

Transport en autocar de et vers Montréal

Chambres privées au bord du lac

Repas partagés dans le pavillon

Activités de style camp d'été

Soirées sociales

Heureuses surprises

Retraite au bord du lac du 11 au 14 août (tout inclus) PLUS AJOUT Week-end dans le Vieux-Montréal du 14 au 16 août (hébergement seulement, 2 nuits)
1 670 $

Joignez-vous à nous pour un tarif de groupe pour un séjour de 2 nuits à Montréal, pour le week-end suivant la retraite. Veuillez noter que ce prix n'inclut que l'hôtel. Les repas et autres dépenses ne sont pas couverts pour le Week-end à Montréal, seulement pour la Retraite.

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