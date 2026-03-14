Super soirée spaghetti et jeu

Donne droit à 1 repas adulte lors du souper spaghetti servi entre 17h et 19h et donne 1 accès (1 carte) de bingo Tupperware pour la soirée de jeu qui débutera à 19h30





Le repas comprend spaghetti, pain à l'ail, salade césar et dessert.

Le souper sera servi entre 17h et 19h





La soirée de jeu débutera à 19h30





Prévoir de l'argent comptant pour les breuvages et collations lors de la soirée