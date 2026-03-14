Super soirée spaghetti et jeu

À propos de cet événement
Donne droit à un repas pour 11 ans et plus
Le repas comprend spaghetti, pain à l'ail, salade césar et dessert.
Prévoir de l'argent comptant pour les breuvages
Le souper sera servi entre 17h et 19h
Donne droit à un repas pour un enfant âgé entre 2 et 10 ans
Le repas comprend spaghetti, pain à l'ail, salade césar et dessert.
Prévoir de l'argent comptant pour les breuvages
Le souper sera servi entre 17h et 19h
Donne droit à 1 repas adulte lors du souper spaghetti servi entre 17h et 19h et donne 1 accès (1 carte) de bingo Tupperware pour la soirée de jeu qui débutera à 19h30
Le repas comprend spaghetti, pain à l'ail, salade césar et dessert.
Le souper sera servi entre 17h et 19h
La soirée de jeu débutera à 19h30
Prévoir de l'argent comptant pour les breuvages et collations lors de la soirée
Donne accès à la participation (un feuillet de 9 planches de Bingo)pour la soirée de jeu de type bingo tupperware.
Sur place il sera possible d'acheter des cartes supplémentaire (feuillet de 3 planches de bingo)
Prévoir de l'argent comptant pour les breuvages et collations vendu lors de la soirée
La soirée de jeu débutera à 19h30
Lors de la soirée sera dévoilé le nom du gagnant du tirage 50/50
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