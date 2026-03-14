Centre de la petite enfance Bout d'chou

Organisé par

Centre de la petite enfance Bout d'chou

À propos de cet événement

Super soirée spaghetti et jeu

34 6e Avenue O

Macamic, QC J0Z 2S0, Canada

Souper spaghetti adulte (11 ans et +)
20 $

Donne droit à un repas pour 11 ans et plus


Le repas comprend spaghetti, pain à l'ail, salade césar et dessert.


Prévoir de l'argent comptant pour les breuvages


Le souper sera servi entre 17h et 19h

Souper spaghetti enfant (2-10 ans)
10 $

Donne droit à un repas pour un enfant âgé entre 2 et 10 ans


Le repas comprend spaghetti, pain à l'ail, salade césar et dessert.


Prévoir de l'argent comptant pour les breuvages


Le souper sera servi entre 17h et 19h

Combo souper et Bingo tupperware
35 $

Donne droit à 1 repas adulte lors du souper spaghetti servi entre 17h et 19h et donne 1 accès (1 carte) de bingo Tupperware pour la soirée de jeu qui débutera à 19h30


Le repas comprend spaghetti, pain à l'ail, salade césar et dessert.

Le souper sera servi entre 17h et 19h


La soirée de jeu débutera à 19h30


Prévoir de l'argent comptant pour les breuvages et collations lors de la soirée

1 Carte de bingo Tupperware
20 $

Donne accès à la participation (un feuillet de 9 planches de Bingo)pour la soirée de jeu de type bingo tupperware.


Sur place il sera possible d'acheter des cartes supplémentaire (feuillet de 3 planches de bingo)


Prévoir de l'argent comptant pour les breuvages et collations vendu lors de la soirée


La soirée de jeu débutera à 19h30


Lors de la soirée sera dévoilé le nom du gagnant du tirage 50/50

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