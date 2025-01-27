eventClosed

Sur les traces de l'Histoire présenté par l'Harmonie de Drummondville

960 Rue Saint-Georges

Drummondville, QC J2C 6A2, Canada

Adulte (Admission générale)
CA$30
Billet 13 ans et plus
Étudiant (Admission générale)
CA$20
Billet étudiant, une carte valide pourrait vous être demandée
Enfant (Admission générale)
CA$10
Billet 12 ans et moins

