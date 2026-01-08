Sutton Inferno Trail 2026

Le coût du billet est compétitif puisque l'objectif principal de l'événement est de s'amuser ensemble dans une ambiance conviviale, mais challengeante pour tous les coureur.euses sans se ruiner! N'oubliez pas de lire tous les détails sous la description de l'événement. Si tu désires faire un don au Club de course en sentiers de Sutton, il est intéressant de savoir que celui-ci ira en entièreté à la fondation Boulanger-Bédard.