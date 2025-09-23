FONDATION DE L'ECOLE LA MENNAIS DE MONTREAL

Organisé par

FONDATION DE L'ECOLE LA MENNAIS DE MONTREAL

À propos de cet événement

🍩 SWING TON BEIGNE - 2e édition 🦇

425 Rue Beaubien E

Montréal, QC H2S 1S4, Canada

BILLET ADULTE | Payez ce que vous pouvez
Gratuit

🎟 Billets gratuits - Contributions volontaires (voir Don👇) - Tous les profits seront versés à la Fondation de l'École La Mennais de Montréal ✨ /// IMPORTANT : Tous les jeunes doivent être accompagnés. /// La parenté et les amis sont les bienvenus !

BILLET ENFANT | Payez ce que vous pouvez
Gratuit

🎟 Billets gratuits - Contributions volontaires (voir Don👇) - Tous les profits seront versés à la Fondation de l'École La Mennais de Montréal ✨ /// IMPORTANT : Tous les jeunes doivent être accompagnés. /// Les soeurs, les frères, les cousin·es et les ami·es sont les bienvenu·es !

Ajouter un don pour FONDATION DE L'ECOLE LA MENNAIS DE MONTREAL

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!