🍩 SWING TON BEIGNE - 2e édition 🦇

Organisé par
À propos de cet événement
🎟 Billets gratuits - Contributions volontaires (voir Don👇) - Tous les profits seront versés à la Fondation de l'École La Mennais de Montréal ✨ /// IMPORTANT : Tous les jeunes doivent être accompagnés. /// La parenté et les amis sont les bienvenus !
🎟 Billets gratuits - Contributions volontaires (voir Don👇) - Tous les profits seront versés à la Fondation de l'École La Mennais de Montréal ✨ /// IMPORTANT : Tous les jeunes doivent être accompagnés. /// Les soeurs, les frères, les cousin·es et les ami·es sont les bienvenu·es !
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!