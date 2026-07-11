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À propos de cet événement

Swing 'U' Out

379 Waverley St

Ottawa, ON K2P 0W4, Canada

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EARLY BIRD Pass Complet: Étudiants (SEULEMENT 15)
90 $
Disponible jusqu'au 23 août

Accès aux 5 ateliers et 3 danses sociales (+ les compétitions, gratuites pour les étudiant·e·s). Ceci est un ticket "early bird", disponible jusqu'au 23 août uniquement (23 h 00).

Ce prix est pour les étudiant·e·s seulement : une preuve de votre statut étudiant vous sera demandé à l'entrée. Si vous n'êtes pas en mesure d'en fournir, nous vous demanderons de payer la différence avec le prix d'un ticket classique pour être admis.

EARLY BIRD Pass complet: Non-étudiants (SEULEMENT 5)
180 $
Disponible jusqu'au 23 août

Accès aux 5 ateliers et 3 danses sociales, et pour voir les compétitions le samedi après-midi. Participer aux compétitions pour les non-étudiant·e·s a un coût supplémentaire, à payer sur place. Ceci est un ticket "early bird", disponible jusqu'au 23 août uniquement (23 h 00).

Pass Complet : Étudiants
100 $

Accès aux 5 ateliers et 3 danses sociales (+ les compétitions, gratuites pour les étudiant·e·s).

Ce prix est pour les étudiant·e·s seulement : une preuve de votre statut étudiant vous sera demandé à l'entrée. Si vous n'êtes pas en mesure d'en fournir, nous vous demanderons de payer la différence avec le prix d'un ticket classique pour être admis.

Pass Complet : Non-étudiants
195 $

Accès aux 5 ateliers et 3 danses sociales, et pour voir les compétitions le samedi après-midi. Participer aux compétitions pour les non-étudiant·e·s a un coût supplémentaire, à payer sur place.

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