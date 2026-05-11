T-shirts en édition limitée - Collecte de fonds pour l'AAMI

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.





Handsome Devil. Daniel Barrow. 2024. Distribution - Video Pool Media Arts Centre

Plus de détails sur les motifs et les tailles sur imaa.ca/fr/t-shirts-fr