T-shirts en édition limitée - Collecte de fonds pour l'AAMI

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Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).
Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.
Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.
Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.
Handsome Devil. Daniel Barrow. 2024. Distribution - Video Pool Media Arts Centre
Plus de détails sur les motifs et les tailles sur imaa.ca/fr/t-shirts-fr
Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 3023CL).
Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.
Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.
Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.
Handsome Devil. Daniel Barrow. 2024. Distribution - Video Pool Media Arts Centre
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Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).
Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.
Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.
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Extrait de diario de verano. anivides. 2025. Distribution - CFMDC
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Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 3023CL).
Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.
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Extrait de diario de verano. anivides. 2025. Distribution - CFMDC
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Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).
Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.
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Tattoo Step. Mike Maryniuk. 2008. Distribution - Winnipeg Film Group
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Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 3023CL).
Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.
Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.
Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.
Tattoo Step. Mike Maryniuk. 2008. Distribution - Winnipeg Film Group
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Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).
Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.
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Études métamorphiques. Nelly Paquentin, David B. Ricard, Elizabeth Crispo. 2025. Distribution - Spira
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Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 3023CL).
Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.
Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.
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Études métamorphiques. Nelly Paquentin, David Ricard, Elizabeth Crispo. 2025. Distribution - Spira
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Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).
Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.
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Hollywood and Vine. Colin Campbell. 1977. Distribution - Vtape.
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Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 3023CL).
Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.
Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.
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Hollywood and Vine. Colin Campbell. 1977. Distribution - Vtape.
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