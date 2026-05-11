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T-shirts en édition limitée - Collecte de fonds pour l'AAMI

Handsome Devil T-Shirt (Unisexe - Noir) item
Handsome Devil T-Shirt (Unisexe - Noir) item
Handsome Devil T-Shirt (Unisexe - Noir) item
Handsome Devil T-Shirt (Unisexe - Noir)
50 $
Disponible jusqu'au 2 juin

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.


Handsome Devil. Daniel Barrow. 2024. Distribution - Video Pool Media Arts Centre

Plus de détails sur les motifs et les tailles sur imaa.ca/fr/t-shirts-fr

Handsome Devil T-Shirt (Women's Boxy - Noir) item
Handsome Devil T-Shirt (Women's Boxy - Noir) item
Handsome Devil T-Shirt (Women's Boxy - Noir) item
Handsome Devil T-Shirt (Women's Boxy - Noir)
50 $
Disponible jusqu'au 2 juin

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 3023CL).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.


Handsome Devil. Daniel Barrow. 2024. Distribution - Video Pool Media Arts Centre

Plus de détails sur les motifs et les tailles sur imaa.ca/fr/t-shirts-fr

Extrait de diario de verano T-Shirt (Unisexe - Ivoire) item
Extrait de diario de verano T-Shirt (Unisexe - Ivoire) item
Extrait de diario de verano T-Shirt (Unisexe - Ivoire) item
Extrait de diario de verano T-Shirt (Unisexe - Ivoire)
50 $
Disponible jusqu'au 2 juin

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.


Extrait de diario de verano. anivides. 2025. Distribution - CFMDC

Plus de détails sur les motifs et les tailles sur imaa.ca/fr/t-shirts-fr

Extrait de diario de verano T-Shirt (Women's Boxy - Ivoire) item
Extrait de diario de verano T-Shirt (Women's Boxy - Ivoire) item
Extrait de diario de verano T-Shirt (Women's Boxy - Ivoire) item
Extrait de diario de verano T-Shirt (Women's Boxy - Ivoire)
50 $
Disponible jusqu'au 2 juin

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 3023CL).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.


Extrait de diario de verano. anivides. 2025. Distribution - CFMDC

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Tattoo Step T-Shirt (Unisexe - Ivoire) item
Tattoo Step T-Shirt (Unisexe - Ivoire) item
Tattoo Step T-Shirt (Unisexe - Ivoire) item
Tattoo Step T-Shirt (Unisexe - Ivoire)
50 $
Disponible jusqu'au 2 juin

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.


Tattoo Step. Mike Maryniuk. 2008. Distribution - Winnipeg Film Group

Plus de détails sur les motifs et les tailles sur imaa.ca/fr/t-shirts-fr

Tattoo Step T-Shirt (Women's Boxy - Ivoire) item
Tattoo Step T-Shirt (Women's Boxy - Ivoire) item
Tattoo Step T-Shirt (Women's Boxy - Ivoire) item
Tattoo Step T-Shirt (Women's Boxy - Ivoire)
50 $
Disponible jusqu'au 2 juin

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 3023CL).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.


Tattoo Step. Mike Maryniuk. 2008. Distribution - Winnipeg Film Group

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Études métamorphiques T-shirt (Unisexe - Noir) item
Études métamorphiques T-shirt (Unisexe - Noir) item
Études métamorphiques T-shirt (Unisexe - Noir) item
Études métamorphiques T-shirt (Unisexe - Noir)
50 $
Disponible jusqu'au 2 juin

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.


Études métamorphiques. Nelly Paquentin, David B. Ricard, Elizabeth Crispo. 2025. Distribution - Spira

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Études métamorphiques T-shirt (Women's Boxy - Noir) item
Études métamorphiques T-shirt (Women's Boxy - Noir) item
Études métamorphiques T-shirt (Women's Boxy - Noir) item
Études métamorphiques T-shirt (Women's Boxy - Noir)
50 $
Disponible jusqu'au 2 juin

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 3023CL).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.


Études métamorphiques. Nelly Paquentin, David Ricard, Elizabeth Crispo. 2025. Distribution - Spira

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Hollywood and Vine T-shirt (Unisexe - Blanc) item
Hollywood and Vine T-shirt (Unisexe - Blanc) item
Hollywood and Vine T-shirt (Unisexe - Blanc) item
Hollywood and Vine T-shirt (Unisexe - Blanc)
50 $
Disponible jusqu'au 2 juin

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 1717).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.


Hollywood and Vine. Colin Campbell. 1977. Distribution - Vtape.

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Hollywood and Vine T-shirt (Women's Boxy - Blanc) item
Hollywood and Vine T-shirt (Women's Boxy - Blanc) item
Hollywood and Vine T-shirt (Women's Boxy - Blanc) item
Hollywood and Vine T-shirt (Women's Boxy - Blanc)
50 $
Disponible jusqu'au 2 juin

Imprimé sur des t-shirts en coton épais (Comfort Colors 3023CL).

Remarque : les photos de présentation ne reflètent pas fidèlement le t-shirt. Les motifs mesurent environ 30 cm de largeur, quelle que soit la taille, et certains détails mineurs peuvent varier lors du processus d'impression.

Devant : Image tirée du film accompagnée d'un petit texte indiquant le titre, les artistes et le distributeur.

Dos : Petit logo IMAA-AAMI imprimé près du col.


Hollywood and Vine. Colin Campbell. 1977. Distribution - Vtape.

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