T-Shirts et Hoodies du Groupe Scout de Sainte-Julie

T-shirt
21 $

Vous devez remplir le bon de commande pour vos choix et personnalisations.


Confectionnés dans une fibre de polyester de type “Dryfit”, ces vêtements se distinguent par leur confort, leur légèreté et leur durabilité, parfaits autant pour les activités scoutes que pour le quotidien.

Chandail à capuchon
38 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!