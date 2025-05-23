Programme Takaful - Partenaires

Tous les avantages des niveaux Argent et Bronze, plus : Emplacement publicitaire numérique prioritaire : votre publicité est diffusée avant chaque prière du Jumu’ah et de l’Aïd. Affiche ou dépliant de l’entreprise exposé en permanence sur la table d’information de la mosquée. Option prioritaire pour parrainer un événement ou programme de la mosquée (ex. : soirée jeunesse, iftar, séminaire), avec le nom/logo de l’entreprise sur les supports de l’événement et annoncé pendant le programme. Autorisation d’installer un kiosque promotionnel une fois lors de l’Aïd, du dîner-bénéfice ou du bazar. Nom/logo de l’entreprise affiché sur une plaque ou bannière “Partenaires Or” à l’intérieur de la mosquée.

