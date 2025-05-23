Programme Takaful - Partenaires

Inclus dans l’Annuaire des entreprises communautaires, partagé chaque mois avec les donateurs de la mosquée par courriel et WhatsApp. Autocollant “Partenaire Bronze de la Mosquée” pour la vitrine de l’entreprise. 1 diapositive numérique partagée par semaine sur l’écran à l’entrée de la mosquée (en rotation avec les autres entreprises du niveau bronze). Invitation à la soirée annuelle de réseautage d’affaires à la mosquée. Autorisation d’offrir une remise (ex. : 10 %) aux donateurs de la mosquée pour encourager la fréquentation.
Argent
250 $
Renouvellement mensuel
Tous les avantages du niveau Bronze, plus : Diapositive publicitaire dédiée sur l’écran d’entrée de la mosquée — affichée chaque vendredi (en rotation avec les autres membres Argent/Or). Mise en vedette par courriel une fois par an — présentation exclusive de l’entreprise dans l’infolettre mensuelle des donateurs. Section en vedette dans l’Annuaire des entreprises en tant que Partenaire Argent. Nom de l’entreprise affiché sur le panneau des “Commanditaires Argent” à l’entrée de la mosquée.
Or
500 $
Renouvellement mensuel
Tous les avantages des niveaux Argent et Bronze, plus : Emplacement publicitaire numérique prioritaire : votre publicité est diffusée avant chaque prière du Jumu’ah et de l’Aïd. Affiche ou dépliant de l’entreprise exposé en permanence sur la table d’information de la mosquée. Option prioritaire pour parrainer un événement ou programme de la mosquée (ex. : soirée jeunesse, iftar, séminaire), avec le nom/logo de l’entreprise sur les supports de l’événement et annoncé pendant le programme. Autorisation d’installer un kiosque promotionnel une fois lors de l’Aïd, du dîner-bénéfice ou du bazar. Nom/logo de l’entreprise affiché sur une plaque ou bannière “Partenaires Or” à l’intérieur de la mosquée.
Supporter
50 $
Renouvellement mensuel
Ajouter un don pour Vaudreuil Islamic Centre
$
