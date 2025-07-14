Outremont en famille

Organisé par

Outremont en famille

À propos de cet événement

Table de vente pour le bazar des enfants - dimanche 19 octobre 2025

999 Ave McEachran

Outremont, QC H2V 3E6, Canada

Table + chaise
23 $

Les tables sont attribuées en priorité aux résidents d'Outremont. Merci de ne pas vous inscrire si vous ne résidez pas à Outremont, envoyez un message à [email protected] pour être sur la liste d'attente.
Votre inscription vous donne droit à une table pour vendre vos produits pendant le bazar des enfants et vous bénéficiez de la communication faite par Outremont en Famille.
Les tables sont non remboursables.
Tous les profits seront utilisés couvrir les frais de l'organisation de l'événement et pour les activités d'Outremont en Famille.
Événement réservé aux particuliers

Table+chaise + grand portant vêtements
34,50 $

Les tables sont attribuées en priorité aux résidents d'Outremont. Merci de ne pas vous inscrire si vous ne résidez pas à Outremont, envoyez un message à [email protected] pour être sur la liste d'attente.

Votre inscription vous donne droit à une table pour vendre vos produits pendant le bazar des enfants et vous bénéficiez de la communication faite par Outremont en Famille.
Les tables sont non remboursables.
Tous les profits seront utilisés couvrir les frais de l'organisation de l'événement et pour les activités d'Outremont en Famille.
Événement réservé aux particuliers

Ajouter un don pour Outremont en famille

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!