Table de vente pour le bazar des enfants - dimanche 19 octobre 2025

Les tables sont attribuées en priorité aux résidents d'Outremont. Merci de ne pas vous inscrire si vous ne résidez pas à Outremont, envoyez un message à [email protected] pour être sur la liste d'attente.

Votre inscription vous donne droit à une table pour vendre vos produits pendant le bazar des enfants et vous bénéficiez de la communication faite par Outremont en Famille.

Les tables sont non remboursables.

Tous les profits seront utilisés couvrir les frais de l'organisation de l'événement et pour les activités d'Outremont en Famille.

Événement réservé aux particuliers