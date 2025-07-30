Table réseau - 2025

𝐂𝐞 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 :

- L' accès à la table réseau le 29 novembre

- La pochette du participant

- Le cocktail dinatoire du 29 novembre

- Le diner et les pauses du 29 novembre



Prix du billet : 130,46$

TPS : 6,52$

TVQ : 13,01$

Total : 150,00$