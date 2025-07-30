Table réseau - 2025

𝐂𝐞 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 :
- L' accès à la table réseau le 29 novembre
- La pochette du participant
- Le cocktail dinatoire du 29 novembre
- Le diner et les pauses du 29 novembre
Prix du billet : 130,46$
TPS : 6,52$
TVQ : 13,01$
Total : 150,00$
- L' accès à la table réseau en ligne le 29 novembre
- La pochette du participant
Prix du billet : 60,88$
TPS : 3,04$
TVQ : 6,07$
Total : 70,00$
- Le cocktail dinatoire du 29 novembre (3 bouchées par personne ainsi qu'une consommation)
Prix du billet : 30,44$
TPS : 1,52$
TVQ : 3,04 $
Total : 35,00$
Le déjeuner au buffet de l'hôtel le 29 novembre
Prix du billet : 34,79$
TPS : 1,74$
TVQ : 3,47$
Total : 40,00$
Le déjeuner au buffet de l'hôtel le 30 novembre
Prix du billet : 34,79$
TPS : 1,74$
TVQ : 3,47$
Total : 40,00$
