Taizé aux couleurs ignatiennes

Journée de ressourcement en Carême, au rythme des chants de Taizé, centrée sur l’évangile de ce dimanche de la joie (Lc 15,11-32) : « Le fils prodigue » joyeusement accueilli par son père : « Festoyons car mon fils est revenu à la vie ». Les chants de Taizé sont des chants brefs, repris longuement, de manière méditative. Une connaissance de la musique ou du chant n'est pas nécessaire.

Journée de ressourcement en Carême, au rythme des chants de Taizé, centrée sur l’évangile de ce dimanche de la joie (Lc 15,11-32) : « Le fils prodigue » joyeusement accueilli par son père : « Festoyons car mon fils est revenu à la vie ». Les chants de Taizé sont des chants brefs, repris longuement, de manière méditative. Une connaissance de la musique ou du chant n'est pas nécessaire.

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