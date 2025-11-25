Talisman Theatre Winter Fundraiser Sale

Séjour d'une semaine à Stowe, dans le Vermont (valeur de $ 3 500)
1 200 $
Appartement de luxe rénové comprenant 2 chambres, 3 lits et 2 salles de bain dans la charmante ville de Stowe, dans le Vermont. Idéal pour des vacances en famille ou une escapade en couple ou entre amis : randonnées, sports, gastronomie, arts et détente. Disponible de mai à juin 2026. Lien vers le site du condo: https://stowerentalhomes.com/property/153-stylish-unique-2br-stowe-condo-newly-renovated/
Appartement de luxe rénové comprenant 2 chambres, 3 lits et 2 salles de bain dans la charmante ville de Stowe, dans le Vermont. Idéal pour des vacances en famille ou une escapade en couple ou entre amis : randonnées, sports, gastronomie, arts et détente. Disponible de mai à juin 2026. Lien vers le site du condo: https://stowerentalhomes.com/property/153-stylish-unique-2br-stowe-condo-newly-renovated/
Paire de billets - Orchestre symphonique de Montréal (valeur de $240)
180 $
Valable pour une paire de billets pour un concert de leur saison 2025-2026. https://www.osm.ca/
Valable pour une paire de billets pour un concert de leur saison 2025-2026. https://www.osm.ca/
12 bouteilles de vin (valeur de $264)
164 $
Une sélection de vins fins.
Une sélection de vins fins.
Danse Danse - Paire de billets (valeur de $178)
140 $
Sol Invictus (Compagnie Hervé Koubi)
13-17 janvier 2026 à 20h
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts. https://www.dansedanse.ca/en/shows/herve-koubi-sol-invictus
Sol Invictus (Compagnie Hervé Koubi)
13-17 janvier 2026 à 20h
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts. https://www.dansedanse.ca/en/shows/herve-koubi-sol-invictus
Georges Laoun Opticien - Lunettes de soleil and consultation VIP
85 $
Lunettes de soleil et consultation VIP chez Georges Laoun Opticien (rue Saint-Denis, Plateau). Valeur de $200. https://www.georgeslaoun.com/
Lunettes de soleil et consultation VIP chez Georges Laoun Opticien (rue Saint-Denis, Plateau). Valeur de $200. https://www.georgeslaoun.com/
2 billets pour le Centre Segal (valeur de $150)
65 $
18 janv. 2026 - 21 janv. 2026 | Théâtre Sylvan Adams, Une présentation du Centre Segal d’une production Starvox Entertainment, écrit par Mark Leiren-Young, mettant en vedette Saul Rubinek. https://www.segalcentre.org/en/shows/2025-2026/playing-shylock
18 janv. 2026 - 21 janv. 2026 | Théâtre Sylvan Adams, Une présentation du Centre Segal d’une production Starvox Entertainment, écrit par Mark Leiren-Young, mettant en vedette Saul Rubinek. https://www.segalcentre.org/en/shows/2025-2026/playing-shylock
Notre production de Seeker - 2 billets (valeur de $125)
50 $
2 billets pour Seeker, notre co-production avec le Théâtre Centaur.
2 billets pour Seeker, notre co-production avec le Théâtre Centaur.
Cafe Bloc - 4 entrées (valeur de $99)
79 $
Lot de 4 entrées pour une première visite à la salle d'escalade, valables au Café Bloc, situé au centre-ville/Place des Arts. https://www.cafebloc.com/
Lot de 4 entrées pour une première visite à la salle d'escalade, valables au Café Bloc, situé au centre-ville/Place des Arts. https://www.cafebloc.com/
TOHU - 2 billets de cirque (valeur de $82)
65 $
Une paire de billets pour le spectacle acrobatique « Action ! » du Théâtre à Tempo. Dates possibles : du 11 au 30 décembre. https://tohu.ca/en/season/action
Une paire de billets pour le spectacle acrobatique « Action ! » du Théâtre à Tempo. Dates possibles : du 11 au 30 décembre. https://tohu.ca/en/season/action
Musée des Beaux Arts de Montréal (MBAM) - Paire de billets (valeur de $62)
50 $
Pour les expositions (y compris Kent Monkman) et la collection permanente. https://www.mbam.qc.ca/
Pour les expositions (y compris Kent Monkman) et la collection permanente. https://www.mbam.qc.ca/
Centre PHI - 2 billets (expérience immersive audiovisuelle), valeur de $60
48 $
Une paire de billets pour l'Expérience Infinity du centre PHI. https://horizonkheopsexperience.com/montreal/en/
Une paire de billets pour l'Expérience Infinity du centre PHI. https://horizonkheopsexperience.com/montreal/en/
Une douzaine de beignes - La Beignerie (valeur de $46)
30 $
Boîte de 12 beignes végétaliens de luxe de La Beignerie (rue Saint-Denis, Plateau). https://labeignerie.com/
Boîte de 12 beignes végétaliens de luxe de La Beignerie (rue Saint-Denis, Plateau). https://labeignerie.com/
Centre PHI - 2 billets (valeur de $40)
24 $
Accès aux expositions du Centre PHI. https://phi.ca/en/
Accès aux expositions du Centre PHI. https://phi.ca/en/
Cinéma Public - 2 billets de cinéma (valeur de $24)
18 $
Paire de billets de cinéma. https://cinemapublic.ca/en/
Paire de billets de cinéma. https://cinemapublic.ca/en/
Album de quatuor à cordes (valeur de $30)
18 $
Nouvel album (CD) du Quatuor Mémoire. Sur le label montréalais Mnémosyne, mettant en vedette des compositeur.trices montréalais.es. https://www.quatuormemoire.com/fr/
Nouvel album (CD) du Quatuor Mémoire. Sur le label montréalais Mnémosyne, mettant en vedette des compositeur.trices montréalais.es. https://www.quatuormemoire.com/fr/
Sac en tissu Talisman
15 $
Sac noir avec motif blanc
Sac noir avec motif blanc
Calendrier Talisman 2026
15 $
Calendrier présentant des images des anciens spectacles de Talisman
Calendrier présentant des images des anciens spectacles de Talisman
Ajouter un don pour Talisman Theatre
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!