TASH » Dancer's Method

La sixième édition de notre tout nouvelle série d'ateliers Dancer's Method est arrivée à vos portes POUR SEULEMENT 10$ ! Pour vous guider dans cette aventure, qui de mieux que Tash? Cet atelier sera l'opportunité d'en apprendre plus sur la pratique personnelle de cette danseuse de renommée internationale et de plonger au cœur de son univers au travers d'exercices créatifs et nourrissants. C'est l'occasion de démarrer votre semaine en beauté. Soyez au rendez-vous!

La sixième édition de notre tout nouvelle série d'ateliers Dancer's Method est arrivée à vos portes POUR SEULEMENT 10$ ! Pour vous guider dans cette aventure, qui de mieux que Tash? Cet atelier sera l'opportunité d'en apprendre plus sur la pratique personnelle de cette danseuse de renommée internationale et de plonger au cœur de son univers au travers d'exercices créatifs et nourrissants. C'est l'occasion de démarrer votre semaine en beauté. Soyez au rendez-vous!

Plus de détails...