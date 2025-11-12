Tastingood, Cuisine Antillaise

PRÉ-VENTE : Formule Agoulou Poulet :
1 Agoulou Poulet, 3 acras de morue, 1 boisson (soda ou petite bouteille d’eau)
PRÉ-VENTE Formule Agoulou Boeuf :
1 Agoulou Boeuf, 3 acras de morue, 1 boisson (soda ou petite bouteille d’eau)
PRÉ-VENTE Formule Bokit boeuf : 1 Bokit Boeuf, 3 acras de morue, 1 boisson (soda ou petite bouteille d’eau)
PRÉ-VENTE Formule Bokit Poulet:
1 Bokit Poulet, 3 acras de morue, 1 boisson (soda ou petite bouteille d’eau)
PRÉ-VENTE Formule Bokit Morue:
1 Bokit Morue, 3 acras de morue, 1 boisson (soda ou petite bouteille d’eau)
PRÉ-VENTE Formule Bokit jambon fromage: 1 Bokit Jambon Fromage, 3 acras de morue, 1 boisson (soda ou petite bouteille d’eau)
PRÉ-VENTE Formule Bokit végétarien : 1 Bokit Végétarien , Banane plantain , 1 boisson (soda ou petite bouteille d’eau)
Plateau de 5 Bokits formule: Bokits, 1végé, 1poulet, 1 boeuf, 1 morue, 1jambon, 3 acras, 3 boissons (1eau, 2soda)
Plateau de 4 Bokits 1 Agoulou formule: 1 Agoulou, 4Bokits, (1végé, 1poulet, 1 morue, 1jambon), 3 acras, 3 boissons (1eau, 2soda)
Plateau de 4 Bokits 1 Agoulou formule: 1 Agoulou, 4Bokits, (1végé, 1poulet, 1 morue, 1jambon), 3 acras, AUCUNE BOISSON
Plateau de 5 Bokits formule: Bokits, 1végé, 1poulet, 1 boeuf, 1 morue, 1jambon, 3 acras, SANS BOISSON
Plateau d'un assortiment de desserts maison (ananas, mont-blanc, cacahuète, chocolat)
