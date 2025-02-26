TD Location POPOP

Le LOCATAIRE doit faire un paiement de 50 % du montant total de la location inscrit sur la facture afin de réserver les dates de sa location dans le calendrier de la GALERIE POPOP. Ce paiement assure la réservation du locataire.
Descriptif du montant de location:
Frais d'achalandage supérieur (Expo Bénéfice): 730$
Premier paiement de 50%: 365$
Second paiement - Location POPOP
CA$365
Le second paiement de 50% doit être payé par le LOCATAIRE au plus tard le premier jour de la location et est conditionnel à la remise des clés.
Descriptif du montant de location:
Frais d'achalandage supérieur (Expo Bénéfice): 730$
Second paiement de 50%: 365$
Paiement complet - Location POPOP
CA$730
