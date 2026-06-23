Vente aux enchères de vélos commémoratifs de l'équipe Canada MTL26

Possédez un morceau de l’histoire du cyclisme canadien grâce à ce Nitrogen Pro en édition limitée aux couleurs de l’équipe canadienne – l’un des quatre seuls vélos de rechange officiels de l’équipe canadienne à être mis aux enchères publiques. Conçu et développé pour offrir l’équilibre parfait entre un cadre aérodynamique, une géométrie moderne, un ajustement flexible pour le cycliste et des composants de classe mondiale, le Nitrogen Pro est conçu pour performer dans des conditions réelles, offrant les performances et la qualité de conduite qui font la renommée d’Argon 18. Le Nitrogen Pro allie vitesse, légèreté, ajustement personnalisable et confort de conduite optimisé. Pour en savoir plus sur le Nitrogen Pro, visitez :: https://www.argon18.com/fr-ca/velos/route/nitrogen-pro (Prix suggéré : $18,495)