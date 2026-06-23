A sleek, red Argon 18 road bike with carbon wheels and water bottles sits against a plain white background.
Cycling Cyclisme Canada

Organisé par

Cycling Cyclisme Canada

À propos de cet événement

Vente aux enchères de vélos commémoratifs de l'équipe Canada MTL26

Lieu de prise en charge

2015 Pan Am Blvd, Milton, ON L9E 0K7, Canada

TAILLE XS - Équipe Canada Nitrogen Pro SRAM Red AXS item
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TAILLE XS - Équipe Canada Nitrogen Pro SRAM Red AXS
10 000 $

Enchère de départ

Possédez un morceau de l’histoire du cyclisme canadien grâce à ce Nitrogen Pro en édition limitée aux couleurs de l’équipe canadienne – l’un des quatre seuls vélos de rechange officiels de l’équipe canadienne à être mis aux enchères publiques. Conçu et développé pour offrir l’équilibre parfait entre un cadre aérodynamique, une géométrie moderne, un ajustement flexible pour le cycliste et des composants de classe mondiale, le Nitrogen Pro est conçu pour performer dans des conditions réelles, offrant les performances et la qualité de conduite qui font la renommée d’Argon 18. Le Nitrogen Pro allie vitesse, légèreté, ajustement personnalisable et confort de conduite optimisé. Pour en savoir plus sur le Nitrogen Pro, visitez :: https://www.argon18.com/fr-ca/velos/route/nitrogen-pro (Prix suggéré : $18,495)

TAILLE S - Équipe Canada Nitrogen Pro SRAM Red AXS item
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10 000 $

Enchère de départ

Possédez un morceau de l’histoire du cyclisme canadien grâce à ce Nitrogen Pro en édition limitée aux couleurs de l’équipe canadienne – l’un des quatre seuls vélos de rechange officiels de l’équipe canadienne à être mis aux enchères publiques. Conçu et développé pour offrir l’équilibre parfait entre un cadre aérodynamique, une géométrie moderne, un ajustement flexible pour le cycliste et des composants de classe mondiale, le Nitrogen Pro est conçu pour performer dans des conditions réelles, offrant les performances et la qualité de conduite qui font la renommée d’Argon 18. Le Nitrogen Pro allie vitesse, légèreté, ajustement personnalisable et confort de conduite optimisé. Pour en savoir plus sur le Nitrogen Pro, visitez :: https://www.argon18.com/fr-ca/velos/route/nitrogen-pro (Prix suggéré : $18,495)

TAILLE M - Équipe Canada Nitrogen Pro SRAM Red AXS item
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10 000 $

Enchère de départ

Possédez un morceau de l’histoire du cyclisme canadien grâce à ce Nitrogen Pro en édition limitée aux couleurs de l’équipe canadienne – l’un des quatre seuls vélos de rechange officiels de l’équipe canadienne à être mis aux enchères publiques. Conçu et développé pour offrir l’équilibre parfait entre un cadre aérodynamique, une géométrie moderne, un ajustement flexible pour le cycliste et des composants de classe mondiale, le Nitrogen Pro est conçu pour performer dans des conditions réelles, offrant les performances et la qualité de conduite qui font la renommée d’Argon 18. Le Nitrogen Pro allie vitesse, légèreté, ajustement personnalisable et confort de conduite optimisé. Pour en savoir plus sur le Nitrogen Pro, visitez :https://www.argon18.com/fr-ca/velos/route/nitrogen-pro (Prix suggéré : $18,495)

TAILLE L - Équipe Canada Nitrogen Pro SRAM Red AXS item
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10 000 $

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Possédez un morceau de l’histoire du cyclisme canadien grâce à ce Nitrogen Pro en édition limitée aux couleurs de l’équipe canadienne – l’un des quatre seuls vélos de rechange officiels de l’équipe canadienne à être mis aux enchères publiques. Conçu et développé pour offrir l’équilibre parfait entre un cadre aérodynamique, une géométrie moderne, un ajustement flexible pour le cycliste et des composants de classe mondiale, le Nitrogen Pro est conçu pour performer dans des conditions réelles, offrant les performances et la qualité de conduite qui font la renommée d’Argon 18. Le Nitrogen Pro allie vitesse, légèreté, ajustement personnalisable et confort de conduite optimisé. Pour en savoir plus sur le Nitrogen Pro, visitez :https://www.argon18.com/fr-ca/velos/route/nitrogen-pro (Prix suggéré : $18,495)

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