Téléchargement Adap.t - Fascicule 6

Le passage à l’école secondaire constitue souvent le premier changement important dans la vie des jeunes. On peut le vivre bien comme plus difficilement. Dans ce contexte, aider les élèves à mieux se connaître s’avère une stratégie gagnante ! Les activités proposées leur permettront de découvrir leurs atouts pour s’adapter aux différentes situations de la vie courante, en vue du maintien ou de l’amélioration de leur santé mentale.