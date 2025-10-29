Téléchargement Adap.t - Fascicule 6

Mon arrivée au secondaire
Le passage à l’école secondaire constitue souvent le premier changement important dans la vie des jeunes. On peut le vivre bien comme plus difficilement. Dans ce contexte, aider les élèves à mieux se connaître s’avère une stratégie gagnante ! Les activités proposées leur permettront de découvrir leurs atouts pour s’adapter aux différentes situations de la vie courante, en vue du maintien ou de l’amélioration de leur santé mentale.

