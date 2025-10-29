Téléchargement Adap.t - Fascicule 7

L’intimidation est un facteur de risque important pour la santé mentale des élèves. Comment, alors, en minimiser les risques ? Et comment favoriser un climat scolaire harmonieux et favorable au bien-être des jeunes ? En se concentrant sur le rôle du témoin, ce module vise à outiller les élèves afin de développer des compétences individuelles et collectives pour agir contre l’intimidation.