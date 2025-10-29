Téléchargement Adap.t - Fascicule M'exprimer par les arts

Association canadienne pour la santé mentale Filiale de Montréal

Association canadienne pour la santé mentale Filiale de Montréal

M'exprimer par les arts
Pourquoi pas aborder la santé mentale autrement? C’est ce que l’on vous propose dans notre module d’animation complémentaire. Découvrez des activités artistiques faciles à animer et accessibles, qui vous permettent d’utiliser la pensé créatrice pour ouvrir le dialogue et favoriser le développement de compétences personnelles et sociales tel que l’estime de soi, la gestion du stress et la résolution de problèmes.

