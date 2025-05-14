Téléchargement des fascicules Adap.t

Le passage à l’école secondaire constitue souvent le premier changement important dans la vie des jeunes. On peut le vivre bien comme plus difficilement. Dans ce contexte, aider les élèves à mieux se connaître s’avère une stratégie gagnante ! Les activités proposées leur permettront de découvrir leurs atouts pour s’adapter aux différentes situations de la vie courante, en vue du maintien ou de l’amélioration de leur santé mentale.

Le passage à l’école secondaire constitue souvent le premier changement important dans la vie des jeunes. On peut le vivre bien comme plus difficilement. Dans ce contexte, aider les élèves à mieux se connaître s’avère une stratégie gagnante ! Les activités proposées leur permettront de découvrir leurs atouts pour s’adapter aux différentes situations de la vie courante, en vue du maintien ou de l’amélioration de leur santé mentale.

seeMoreDetailsMobile