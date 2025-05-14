Association canadienne pour la santé mentale Filiale de Montréal
Téléchargement des fascicules Adap.t
La santé mentale, c'est quoi ?
Ce module permet de se familiariser avec la notion de santé mentale tout en la départageant de la maladie mentale. Les activités invitent à l’échange sur le sujet et permettent également aux élèves de mieux se connaître eux-mêmes. Les jeunes prennent ainsi conscience de leur pouvoir sur la santé mentale et identifient des moyens concrets pour favoriser leur propre bien-être.
La gestion du stress
Alors que le stress est normal et même nécessaire, un stress omniprésent ou envahissant peut avoir un impact négatif sur la santé mentale. En comprenant mieux ses causes, ses manifestations et en identifiant des moyens de relâcher la tension, les élèves sauront tirer le meilleur du stress sans être sous l’emprise de ce dernier.
L'estime de soi
Composante clef d’une bonne santé mentale, l’estime de soi est souvent confondue à tord avec l’arrogance ou l’égocentrisme. Pourtant, connaître ses forces et faire une évaluation réaliste de ses capacités est on-ne-peut-plus sain! Ce module aidera les élèves à reconnaître l’importance de cette composante, tout en leur permettant d’identifier concrètement leurs compétences ainsi que des moyens pour renforcer ces dernières.
Les émotions, les reconnaître et les exprimer
À l’adolescence, les émotions peuvent parfois nous en faire voir de toutes les couleurs! Avant de tenter de les maîtriser, il importe d’abord de mieux les comprendre et d’être à l’écoute du message qu’elles nous transmettent. Les élèves apprendront donc à explorer leur univers émotionnel et gérer leurs émotions avec bienveillance.
Maîtriser son discours intérieur
Quel genre d’impact peuvent avoir ces mots ou ces phrases qu’on se répète sur soi, souvent inconsciemment? Ce module, qui reprend des éléments des thématiques précédentes, permet aux élèves de faire le lien entre leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements. Ils y découvrent également comment reprendre pouvoir sur leurs perceptions et adopter une approche compréhensive envers eux-mêmes.
Mon arrivée au secondaire
Le passage à l’école secondaire constitue souvent le premier changement important dans la vie des jeunes. On peut le vivre bien comme plus difficilement. Dans ce contexte, aider les élèves à mieux se connaître s’avère une stratégie gagnante ! Les activités proposées leur permettront de découvrir leurs atouts pour s’adapter aux différentes situations de la vie courante, en vue du maintien ou de l’amélioration de leur santé mentale.
Mes actions pour contrer l'intimidation
L’intimidation est un facteur de risque important pour la santé mentale des élèves. Comment, alors, en minimiser les risques ? Et comment favoriser un climat scolaire harmonieux et favorable au bien-être des jeunes ? En se concentrant sur le rôle du témoin, ce module vise à outiller les élèves afin de développer des compétences individuelles et collectives pour agir contre l’intimidation.
