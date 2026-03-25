Manitoba Music Educators' Association

Organisé par

Manitoba Music Educators' Association

À propos de cet événement

Tempo 2026

173 Talbot Ave

Winnipeg, MB R2L 0P6, Canada

Trier par catégorie

Déjeuner
26,25 $
Disponible jusqu'au 9 oct.

Comprend un sandwich de Stella's, un fruit, une salade et un biscuit.

Journée complète Membre AMÉM
105 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Pour ceux et celles qui sont membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Journée complète Membre AMÉM (après le 30 septembre)
115,50 $
Disponible jusqu'au 16 oct.

Pour ceux et celles qui sont membres actuels (2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Journée complète pour les non-membres
141,75 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Pour ceux et celles qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Journée complète pour les non-membres (après le 30 septembre)
152,25 $
Disponible jusqu'au 16 oct.

Pour ceux et celles qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Demi-journée Membre AMÉM
89,25 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Pour ceux et celles qui sont membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Demi-journée Membre AMÉM (après le 30 septembre)
99,75 $
Disponible jusqu'au 16 oct.

Pour ceux et celles qui sont membres actuels(en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Demi-journée pour non-membres
126 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Pour ceux et celles qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Demi-journée pour les non-membres (après le 30 septembre)
136,50 $
Disponible jusqu'au 16 oct.

Pour ceux et celles qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Étudiant.e.s universitaires Membre du AMÉM
15,75 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Pour les étudiant.e.s universitaire qui sont membres actuels (2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Étudiant.e.s universitaires Membre du AMÉM (après le 30 septembre)
21 $
Disponible jusqu'au 16 oct.

Pour les étudiants de premier cycle ayant une adhésion actuelle (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Étudiant.e.s universitaires non-membre
42 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Pour les étudiants de premier cycle qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Étudiant.e.s universitaires non-membre (après le 30 septembre)
52,50 $
Disponible jusqu'au 16 oct.

Pour les étudiants de premier cycle qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Clinicien
Gratuit

Pour les conférenciers et conférencières principaux, les clinicien.nes et les membres du comité.

l’Association canadienne des éducateur·rice·s de musique Adhésion individu
25 $

Adhésion individu complète à la ACME, destinée aux personnes détenant une adhésion en cours à la AMÉM (pour 2026-2027) par l'intermédiaire de la MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

l’Association canadienne des éducateur·rice·s de musique Adhésion étudiant
12,50 $

Adhésion étudiant à la ACME, destinée aux étudiants à temps plein titulaires d'une adhésion en cours à la AMÉM. (pour 2026-2027) par l'intermédiaire de la MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

l’Association canadienne des éducateur·rice·s de musique Adhésion pour retraités
18 $

Adhésion pour retraités à la ACME, destinée aux personnes détenant une adhésion en cours à la AMÉM (pour 2026-2027) par l'intermédiaire de la MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.

Ajouter un don pour Manitoba Music Educators' Association

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!