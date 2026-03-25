Tempo 2026

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Comprend un sandwich de Stella's, un fruit, une salade et un biscuit.
Pour ceux et celles qui sont membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour ceux et celles qui sont membres actuels (2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour ceux et celles qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour ceux et celles qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour ceux et celles qui sont membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour ceux et celles qui sont membres actuels(en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour ceux et celles qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour ceux et celles qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour les étudiant.e.s universitaire qui sont membres actuels (2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour les étudiants de premier cycle ayant une adhésion actuelle (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour les étudiants de premier cycle qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour les étudiants de premier cycle qui ne sont pas membres actuels (en 2026-2027) du MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Pour les conférenciers et conférencières principaux, les clinicien.nes et les membres du comité.
Adhésion individu complète à la ACME, destinée aux personnes détenant une adhésion en cours à la AMÉM (pour 2026-2027) par l'intermédiaire de la MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Adhésion étudiant à la ACME, destinée aux étudiants à temps plein titulaires d'une adhésion en cours à la AMÉM. (pour 2026-2027) par l'intermédiaire de la MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
Adhésion pour retraités à la ACME, destinée aux personnes détenant une adhésion en cours à la AMÉM (pour 2026-2027) par l'intermédiaire de la MBA, MCA, MCGA, MOC ou MKS.
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