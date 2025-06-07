La Grande Tablée

Organisé par

La Grande Tablée

À propos de cet événement

Ajouter un don pour La Grande Tablée

$

Ventes fermées

Terrasse gourmande

1 Bd 1e

Terrasse-Vaudreuil, QC J7V 5S4, Canada

1 billet: Terrasse gourmande
45,99 $
(Taxes incluses) Au menu : - Dumplings vapeur - Soupe Wonton - Wontons croustillants au canard et champignons - Wonton-dessert aux poires caramélisées au sucre d’érable et chocolat noir 🍷 Pour parfaire ce repas asiatique, Amrita Darji, notre sommelière terrassoise émérite, aura sélectionné des vins qui s'harmonisent parfaitement avec ce repas asiatique. INCLUS dans le billet : • Atelier wonton avec le chef Jonathan Michaud • Dégustation de bouchées asiatiques • Vins en accord parfait (3)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!