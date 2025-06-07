Terrasse gourmande

(Taxes incluses) Au menu : - Dumplings vapeur - Soupe Wonton - Wontons croustillants au canard et champignons - Wonton-dessert aux poires caramélisées au sucre d’érable et chocolat noir 🍷 Pour parfaire ce repas asiatique, Amrita Darji, notre sommelière terrassoise émérite, aura sélectionné des vins qui s'harmonisent parfaitement avec ce repas asiatique. INCLUS dans le billet : • Atelier wonton avec le chef Jonathan Michaud • Dégustation de bouchées asiatiques • Vins en accord parfait (3)

(Taxes incluses) Au menu : - Dumplings vapeur - Soupe Wonton - Wontons croustillants au canard et champignons - Wonton-dessert aux poires caramélisées au sucre d’érable et chocolat noir 🍷 Pour parfaire ce repas asiatique, Amrita Darji, notre sommelière terrassoise émérite, aura sélectionné des vins qui s'harmonisent parfaitement avec ce repas asiatique. INCLUS dans le billet : • Atelier wonton avec le chef Jonathan Michaud • Dégustation de bouchées asiatiques • Vins en accord parfait (3)

Plus de détails...