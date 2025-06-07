Dégustation de vins – Balade œnologique au Terrasse Café
1 Bd 1e
Terrasse-Vaudreuil, QC J7V 5S4, Canada
1 billet: Balade œnologique
23 $
(Taxes incluses)
Inclus dans le billet:
• Enseignement des techniques de dégustation
• Découverte de cépages indigènes, rouge et blanc, et de bulles surprenantes (5)
• Bouchées apéritives
• Et plaisir garanti!
