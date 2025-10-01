TEST 4 pour vente cours AEM personnalisé

Organisé par
Préalable : Aucun
Ce cours est l’indispensable des grimpeur·euse·s débutant·e·s voulant débuter l’escalade en hauteur sur corde. Vous apprendrez toutes les bases nécessaires à l’acquisition de l’autonomie pour l’escalade en moulinette avec de la théorie et de la pratique supervisée. À la fin de votre cours, vous aurez toutes les connaissances pour pouvoir passer votre accréditation de moulinette dans une salle intérieure.
Nos cours peuvent être offerts en anglais sur demande.
