Accès Escalade Montréal (.org)

Organisé par

Accès Escalade Montréal (.org)
Ventes fermées

TEST 4 pour vente cours AEM personnalisé

Autonomie Moulinette 16 ans et + / 3h item
Autonomie Moulinette 16 ans et + / 3h
8 000 $

Préalable : Aucun

Ce cours est l’indispensable des grimpeur·euse·s débutant·e·s voulant débuter l’escalade en hauteur sur corde. Vous apprendrez toutes les bases nécessaires à l’acquisition de l’autonomie pour l’escalade en moulinette avec de la théorie et de la pratique supervisée. À la fin de votre cours, vous aurez toutes les connaissances pour pouvoir passer votre accréditation de moulinette dans une salle intérieure.

Nos cours peuvent être offerts en anglais sur demande.

Iguanes 5-6 ans item
Iguanes 5-6 ans
2 000 $

cours bla bla

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!