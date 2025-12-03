Plongez dans la magie de l’hiver au Village Vacances Valcartier, le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique du Nord!





Ce lot comprend 4 paires de billets pour profiter d’une journée remplie de glissades, de rires et d’adrénaline.





À découvrir :

- Plus de 35 glissades sur neige pour tous les âges

- Le légendaire Tornado et la Haute-Velocité pour les amateurs de sensations fortes

- Une zone familiale sécuritaire pour les plus petits

- Accès au site extérieur animé et à son ambiance festive





Une sortie hivernale inoubliable à partager entre amis ou en famille!





Valeur du prix : 480 $





📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.





Donateur : Village Vacances Valcartier

Site web : https://www.valcartier.com/fr/activites/centre-de-jeux-d-hiver/