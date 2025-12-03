Organisé par
Plongez dans la magie de l’hiver au Village Vacances Valcartier, le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique du Nord!
Ce lot comprend 4 paires de billets pour profiter d’une journée remplie de glissades, de rires et d’adrénaline.
À découvrir :
- Plus de 35 glissades sur neige pour tous les âges
- Le légendaire Tornado et la Haute-Velocité pour les amateurs de sensations fortes
- Une zone familiale sécuritaire pour les plus petits
- Accès au site extérieur animé et à son ambiance festive
Une sortie hivernale inoubliable à partager entre amis ou en famille!
Valeur du prix : 480 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Village Vacances Valcartier
Site web : https://www.valcartier.com/fr/activites/centre-de-jeux-d-hiver/
Profitez de deux passes admission générale pour l’édition 2026 du Festival d’été de Québec. Ces passes donnent accès à tous les spectacles présentés pendant le Festival, sur les scènes extérieures et au Manège militaire. Une occasion unique de vivre l’ambiance festive et musicale de cet événement incontournable!
Valeur du prix : 380 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : BLEUFEU
Offrez-vous une escapade de luxe dans l’un des prestigieux établissements du groupe Germain Hôtels (Alt, Escad ou Le Germain).
Ce certificat-cadeau vous donne droit à une nuitée en occupation double, dans un cadre raffiné alliant confort, élégance et hospitalité québécoise.
Pas de date d’expiration, la réservation s'effectuera par téléphone avec présentation du certificat original à l’arrivée.
*Certaines dates pourraient être exclues.
Valeur du prix : 375 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Germain Hôtels
Site web : https://www.germainhotels.com/fr
Découvrez l’envers du décor avec 4 paires de billets pour visiter l’Hôtel de Glace.
Admirez les sculptures, les chambres et les œuvres glacées dans une ambiance féérique!
Une visite artistique et magique, parfaite entre ami.e.s, collègues ou en famille.
Valeur du prix : 315 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Village Vacances Valcartier
Site web : https://www.valcartier.com/fr/activites/visite-hotel-de-glace/
Offrez-vous une journée de détente sur l’un des plus beaux parcours de la région avec 4 droits de jeu incluant les voiturettes. Situé à seulement 30 minutes de Québec, le Golf Le Grand Portneuf offre un parcours exceptionnel entouré de nature. Le laissez-passer est valide 7 jours sur 7, sans aucune restriction. L’occasion parfaite pour profiter d’une partie de golf entre amis ou en famille, à votre rythme.
Valeur du prix : 352 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Golf Le Grand Portneuf
Site web : https://legrandportneuf.com/
Offrez-vous un séjour tout confort à l’Hôtel Cofortel, reconnu pour son accueil chaleureux et ses chambres modernes.
Ce certificat-cadeau vous donne droit à une nuitée dans une chambre Élite, idéale pour un séjour détente ou une petite évasion romantique.
Valeur du prix : 300 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Hôtel Cofortel
Site web : https://cofortel.com/
Obtenez un certificat-cadeau de 250 $ pour concevoir vos vêtements sur mesure.
Vous aurez l’opportunité de créer des pièces uniques qui reflètent votre style personnel. Que vous recherchiez une tenue élégante pour une occasion spéciale ou un ensemble confortable et sur mesure pour votre quotidien, nos experts stylistes sont là pour vous aider à réaliser votre vision.
Ne manquez pas cette chance de transformer votre garde-robe avec l’expertise et le savoir-faire de Surmesur!
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Surmesur
Site web : https://surmesur.com/fr-ca/
Située dans un loft aux pieds des pentes de ski de la station Stoneham, Refuge Bõski offre une expérience unique alliant confort, nature, et proximité avec une multitude d'activités en plein air.
Que vous soyez passionné de ski, de vélo de montagne, ou simplement en quête d'un lieu apaisant pour vous ressourcer devant le foyer, c'est l'endroit idéal pour une escapade inoubliable cet hiver.
*Ce chèque-cadeau est applicable en tout temps et n’a pas de date d’expiration.
Valeur du prix : 250 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : Refuge Bõski
Site web : refugeboski.com
Une expérience sensorielle où l’eau, la chaleur et les arômes se combinent pour apaiser le corps et l’esprit.
Ce certificat Amérispa de 200 $ vous ouvre les portes d’un monde de détente, de soins et de sérénité. Que ce soit pour un massage apaisant, un soin du visage revitalisant ou une journée complète dans l’un des spas les plus réputés du Québec, vivez un moment de pure relaxation dans un environnement élégant et ressourçant.
*Valide dans tous les établissements Amerispa participants et sans date d’expiration, ce chèque-cadeau est l’occasion parfaite de s’offrir (ou d’offrir) un moment de bien-être absolu.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Amérispa
Site web : https://amerispa.ca/
Aventurez-vous dans le plus grand centre multi-récréatif intérieur du Québec!
Grâce à ces deux cartes-cadeaux de 100$, profitez d’une expérience sur mesure en choisissant parmi 10 activités palpitantes, parfaites pour les jeunes comme pour les grands.
À découvrir :
- Activités variées pour tous les âges et tous les goûts
- Nouvel étage aménagé spécialement pour les adultes
- Plaisir garanti, beau temps ou mauvais temps
Une expérience ludique et originale, idéale pour bouger, s’amuser et décrocher du quotidien!
*La carte cadeau sera envoyée sous forme de code unique qui pourra être utilisé pour réserver n'importe quelle activité, en ligne ou sur place à la réception.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Centre Dixtraction
Site web : https://www.dixtraction.com/
Réinventez l’art de la fondue avec Fondussimo! Cet ensemble à fondue d’une valeur de 200 $ permet de vivre une expérience conviviale et savoureuse grâce à un concept unique : des paniers d’acier inoxydable qui remplacent les fourchettes traditionnelles.
Parfait pour savourer viandes, fruits de mer, légumes ou desserts fondants, le tout dans un format moderne et pratique.
Valeur du prix : 200 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : RNC Média
Site web : https://fondussimo.com/products/ensemble-a-fondue-evolution?_gl=1*gg0frb*_up*MQ..*_ga*MTk4MTY0MjMxMy4xNzYyNTMzNTE1*_ga_ZCEH16DXR6*czE3NjI1MzM1MTIkbzEkZzAkdDE3NjI1MzM1MjAkajUyJGwwJGgyMTE5MDU3MTEz
Offrez-vous le meilleur de la technologie grâce à ces deux cartes-cadeaux de 100 $ chez Maison Adam, une entreprise québécoise reconnue pour son expertise en audio, vidéo et électroménagers haut de gamme.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Maison Adam
Site web : https://maisonadam.ca/
Vivez une soirée où la bonne bouffe, les rires et les saveurs locales sont à l’honneur!
Avec ces deux cartes-cadeaux de 100 $, savourez les burgers gourmets, poutines décadentes et cocktails signatures du Blaxton, le resto-pub.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Blaxton
Site web : https://blaxton.com/
Une soirée culturelle riche en émotions!
Plongez dans l’univers captivant du Théâtre La Bordée!
Obtenez 2 paires de billets pour l’une des 3 dernières productions de la saison, à la date de votre choix :
- L'Empire du castor
- Le chiard
- Bénévolat
Valeur du prix : 190 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : La Bordée
Site web : https://bordee.qc.ca/
Découvrez la nutrition holistique à son meilleur avec la boîte découverte HOLOS.
Conçue pour vous initier à l’univers des repas sains et pratiques, cette boîte vous permet d’explorer une variété de mueslis biologiques et barres énergétiques à préparer la veille.
Ce coffret comprend :
- 20 portions de muesli dans les saveurs les plus populaires (vanille, érable-amandes, cacao, moka, banane-canneberges, etc.)
- 6 barres Cacao + noisette et 6 barres Avoine + pépites de chocolat
- 2 pots HOLOS gratuits pour une expérience complète
Une délicieuse façon d’adopter une alimentation équilibrée, simple et savoureuse !
Valeur du prix : 160 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : HOLOS
Site web : https://www.liveholos.com/fr/products/bundle-discovery
Savourez le goût d’ici!
Obtenez des certificats-cadeaux d'une valeur totale de 150 $ valide dans tous les restaurants Ashton. Parfait pour vos poutines et burgers favoris!
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Ashton
Site web : https://ashtonrestaurants.ca/
Profitez d’une expérience unique à l’Hôtel Maurice grâce à une carte-cadeau de 102 $, applicable sur l’hébergement, au restaurant, au bar ou encore au Cigare Lounge.
Une occasion parfaite pour une escapade gourmande ou un séjour de détente dans un cadre accueillant.
Valeur du prix : 102 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Cogeco
Site web : https://hotelmaurice.ca/
Transformez votre maison en véritable havre de paix!
Cette carte-cadeau de 100 $ chez Linen Chest vous ouvre les portes d’un univers de décoration alliant confort et raffinement.
Que ce soit pour renouveler votre literie, embellir votre table ou ajouter la touche finale à votre décor, laissez-vous inspirer!
Un cadeau qui allie style et bien-être, pour faire briller chaque pièce de votre foyer.
*En ligne ou magasin
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Linen Chest
Site web : https://www.linenchest.com/fr_ca/
Découvrez le savoir-faire artisanal de la Famille Migneron grâce à une carte-cadeau de 100 $, valide sur une sélection de produits fins et authentiques. Entreprise familiale de seconde génération, la Fromagerie Migneron est reconnue pour ses fromages d’exception, ses vins, ses spiritueux et plusieurs autres délices issus de l’agriculture circulaire.
Une expérience gustative locale à savourer pleinement!
Valeur du prix : 100 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Famille Migneron
Site web : https://famillemigneron.com/
Un cadeau parfait pour les amateurs de houblon et de bonne bouffe!
Découvrez l’ambiance conviviale et la créativité brassicole de La Souche! Avec cette carte-cadeau de 100 $, dégustez bières artisanales et plats du terroir, ou faites le plein de produits en boutique.
*Valide dans les deux succursales de Limoilou et Stoneham.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : La Souche
Site web : https://lasouche.ca/
Savourez la cuisine italienne raffinée de La Piazzetta grâce à cette carte-cadeau de 100 $. Parfait pour un repas entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : La Piazzetta
Site web : https://lapiazzetta.ca/
Située sur le quai de Saint-Jean-Port-Joli, la microbrasserie Ras l’Bock est une destination incontournable pour les amateurs de bières artisanales.
Avec cette carte-cadeau de 150 $, profitez d’une dégustation de bières locales brassées sur place, accompagnée d’un menu inspiré du terroir québécois et d’une vue imprenable sur le fleuve.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : RNC Média
Site web : https://www.raslbock.com/
Vivez le plaisir de la glisse avec une paire de billets journaliers pour le Centre de ski Le Relais. Située à Lac-Beauport, cette station familiale offre des pistes variées pour tous les niveaux de skieurs et planchistes.
Profitez d’une journée hivernale bien remplie entre neige, montagnes et plaisir en plein air!
Valeur du prix : 152 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Centre de ski Le Relais
Site web : https://www.skirelais.com/
Offrez-vous le plaisir d’une pause-café bien méritée ! Cette carte-cadeau Tim Hortons d’une valeur de 100 $ vous permet de savourer vos cafés préférés, beignes et repas. Que ce soit pour commencer la journée du bon pied ou partager un moment convivial, profitez-en dans l’un des nombreux établissements Tim Hortons à travers le Canada.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Tim Hortons
Située en plein cœur de la vibrante Grande Allée à Québec, La Taverne est l’endroit parfait pour savourer un repas réconfortant dans une ambiance festive. Cette carte-cadeau de 100 $ vous permet de découvrir une cuisine généreuse et un service chaleureux, que ce soit entre amis ou pour une soirée animée au centre-ville.
Valeur du prix : 100 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : RNC Média
Site web : https://www.tavernegrandeallee.com/?lang=fr
Offrez-vous un moment gourmand dans l’ambiance rétro-chic du restaurant L’Gros Luxe. Avec cette carte-cadeau de 100 $, dégustez des plats réconfortants et créatifs, accompagnés de cocktails originaux dans un décor unique et décontracté. L’endroit idéal pour un brunch entre amis ou un souper festif !
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : RNC Média
Site web : https://lgrosluxe.com/
Succombez à la douceur artisanale de La Fudgerie, où le chocolat et le caramel se marient à merveille. Grâce à cette carte-cadeau de 100 $, découvrez un éventail de fudges gourmands faits à la main selon des recettes uniques. Une expérience sucrée à offrir ou à savourer !
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : RNC Média
Site web : https://lafudgerie.com/
Plongez dans l’ambiance conviviale d’un véritable pub irlandais ! Le Pub Nelligan’s vous accueille avec sa carte variée de bières locales et importées, ses plats généreux et son atmosphère chaleureuse. Cette carte-cadeau de 100 $ est parfaite pour une soirée entre amis dans un cadre authentique et festif.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : RNC Média
Site web : https://menupubnelligans.com/
Savourez un burger gourmet et une ambiance éclatée avec cette carte-cadeau de 100 $ au restaurant La Belle et La Bœuf. C’est l’endroit par excellence pour combiner bons plats, bons cocktails et bonne musique.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : RNC Média
Site web : https://belleetboeuf.com/
Évadez-vous vers le Mexique sans quitter la ville ! Le restaurant Los Balderas vous invite à découvrir les saveurs authentiques du Mexique avec cette carte-cadeau de 150 $. Tacos, enchiladas, guacamole maison et margaritas : un véritable festin haut en couleur dans une ambiance chaleureuse et festive.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : RNC Média
Site web : https://losbalderas.com/
Encouragez les équipes féminines et masculines du Rouge et Or lors d’une soirée électrisante au volleyball universitaire 2025-2026 ! Avec ces 3 paires de billets, vous assisterez aux matchs opposant Laval à l’UQAM (F) et à Montréal (M), le samedi 29 novembre, dès 18 h pour les femmes et 19 h 30 pour les hommes, à l’Amphithéâtre Desjardins de l’Université Laval. Une belle occasion de vivre la fierté lavalloise dans une ambiance survoltée !
Valeur du prix : 140 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Pattison
Profitez d’une carte-cadeau de 100 $ pour découvrir les délicieux sandwichs de chez Franky Johnny. Une occasion parfaite pour se régaler ou partager un moment convivial autour de saveurs locales et gourmandes.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Franky Johnny
Site web : https://www.frankyjohnny.com/
Profitez d’une paire de billets pour le show de Noël de Ludovick Bourgeois à la Salle Albert-Rousseau, le 3 décembre 2025 à 20 h. Revivez les plus grands succès des Noëls des années 1990 dans une ambiance festive et chaleureuse, idéale pour se laisser emporter par la magie des fêtes!
Valeur du prix : 126 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : CommJulie
Profitez d’une paire de billets pour TINA LIVE, avec Sylvie Desgroseillers, le 19 mars 2026 au Théâtre Capitole. Revivez les plus grands succès de Tina Turner dans un spectacle explosif et rempli d’énergie!
Valeur du prix : 126 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : CommJulie
