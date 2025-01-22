Ventes fermées

🎉 Participez à l'encan en ligne pour l'AQED ! 🎉

Cartes de gymnastique et des autocollants Les Bougeottes item
15 $

Enchère de départ

Nos cartes de gymnastique pour enfants comprennent 17 mouvements de plusieurs niveaux : principalement des mouvements de base et intermédiaires, ainsi que quelques mouvements experts pour une progression optimale.
Cartes d'affirmations Gemme Moi & 5 étampes Visez Juste item
25 $

Enchère de départ

Obtenez un lot de prix jumelés d'ensemble de 5 étampes Visez Juste de l'entreprise Chaque Jour Compte et un paquet de cartes d’affirmations positives pour enfants de l'entreprise Gemme Moi.
Quadrata Canada et son tapis de jeu de luxe. item
19 $

Enchère de départ

Quadrata Canada est un jeu familial dans lequel vous utiliserez les tables de multiplication pour visiter les grandes villes et attractions du pays. Faire les bonnes combinaisons de destinations vous permettra de prendre le taxi, le train ou l’avion pour être plus efficace que vos adversaires, et peut-être même remporter des trophées. La boîte contient tout ce qu'il faut pour jouer en français ou en anglais.
2 entrées au Taz Skatepark à Montréal item
13 $

Enchère de départ

Il s'agit de 2 entrées valides pour toute la journée pour deux personnes en tout temps. À noter que ces entrées n'incluent pas la location d'équipement. (Montréal)
Abonnement annuel avec Madame Amélie & articles cadeaux (#1) item
250 $

Enchère de départ

Ensemble numéro 1: une tuque création unique avec un logo « Vivre cette homeschool life », un cahier de notes et crayon, un aimant pour listes effaçable et un certificat cadeau pour un abonnement annuel du cycle désiré.
Abonnement annuel avec Madame Amélie & articles cadeaux (#2) item
250 $

Enchère de départ

Ensemble numéro 2: une tuque création unique avec un logo « Vivre cette homeschool life », un cahier de notes et crayon, un aimant pour listes effaçable et un certificat cadeau pour un abonnement annuel du cycle désiré.
Évaluation par un titulaire de La 2e Classe item
79 $

Enchère de départ

Obtenez un rapport clé en main de La 2e Classe pour 3 matières et plus, prêt à être remis à la DEM, incluant une rencontre personnalisée de 75 minutes.
3 ateliers avec Véro Marsan d'Une vie formidable item
40 $

Enchère de départ

L’atelier Parler et écouter autrement t’offre des outils concrets pour transformer de façon durable ta façon de parler à ton enfant. Tu vas vivre: → Moins de frustrations → Moins de conflits En plus, tu vas améliorer ta relation avec ton enfant. La planification des repas en famille Un atelier qui te permet de - faire des économies - sauver du temps - bien manger - diminuer ta charge mentale - passer du temps de qualité en famille L'Épanouisseur Un atelier pour créer un cadre familial qui favorise l’épanouissement de ton enfant (et le tiens)
Programme de géographie Explorez le Canada item
105 $

Enchère de départ

Le programme de géographie Explorez le Canada pour les étudiants âgés de 7 à 11 ans. (The Great Canadian Adventure)
Deux paires de billets d'entrée au Musée des Hospitalières item
20 $

Enchère de départ

Avec ces billets, vous pouvez venir visiter de façon autonome les deux expositions du musée, incluant la nouvelle exposition temporaire Corpus insolite : Jana Sterbak. Ces billets ne sont pas valides pour les visites guidées. Sur présentation du billet numérique ou papier. Aucune date limite d'utilisation. (Montréal)
Un abonnement couple/famille au Musée de la Civilisation item
34 $

Enchère de départ

Un abonnement annuel valide pour deux adultes et un nombre illimité d'enfants de 17 ans et moins. Cet abonnement donne également droit à une foule de privilèges et de rabais chez nos partenaires. (Québec)
Un laissez passer double au MBAM item
21 $

Enchère de départ

Ce laissez-passer pour deux personnes donne accès à l'ensemble des collections et expositions à l'affiche du Musée (validité courant jusqu'au 31 décembre 2025) (Montréal)
Deux laissez-passers double à l'Écomusée item
14 $

Enchère de départ

Deux laissez-passers double à l'Écomusée du Fier Monde. (Montréal)
Abonnement d'un an à Sommet-Maths (#1) item
22 $

Enchère de départ

(#1)Chaque abonnement offre un accès complet à la plateforme Sommet Maths de la fin août 2025 à la fin août 2026. Il inclut des capsules vidéo détaillées couvrant tous les concepts de chaque niveau scolaire, un cahier d’activités complet en format imprimable, un module de préparation à l’examen final, un générateur de quiz de révision, ainsi que des notes de cours en format PDF pour chaque notion. Avec une multitude de ressources interactives et flexibles, l’abonnement permet une expérience d’apprentissage complète et adaptée aux besoins des élèves. (Valide de la 6e année au secondaire 5)
Abonnement d'un an à Sommet-Maths (#2) item
22 $

Enchère de départ

(#2) Chaque abonnement offre un accès complet à la plateforme Sommet Maths de la fin août 2025 à la fin août 2026. Il inclut des capsules vidéo détaillées couvrant tous les concepts de chaque niveau scolaire, un cahier d’activités complet en format imprimable, un module de préparation à l’examen final, un générateur de quiz de révision, ainsi que des notes de cours en format PDF pour chaque notion. Avec une multitude de ressources interactives et flexibles, l’abonnement permet une expérience d’apprentissage complète et adaptée aux besoins des élèves. (Valide de la 6e année au secondaire 5)
Abonnement d'un an à Sommet-Maths (#3) item
22 $

Enchère de départ

(#3)Chaque abonnement offre un accès complet à la plateforme Sommet Maths de la fin août 2025 à la fin août 2026. Il inclut des capsules vidéo détaillées couvrant tous les concepts de chaque niveau scolaire, un cahier d’activités complet en format imprimable, un module de préparation à l’examen final, un générateur de quiz de révision, ainsi que des notes de cours en format PDF pour chaque notion. Avec une multitude de ressources interactives et flexibles, l’abonnement permet une expérience d’apprentissage complète et adaptée aux besoins des élèves. (Valide de la 6e année au secondaire 5)
Un laissez-passer, pour 2 adultes et 2 enfants au MegaMaze item
25 $

Enchère de départ

Un laissez-passer pour une journée, pour 2 adultes et 2 enfants, à venir récupérer au Centre de Saint-Jérôme, mais il peut être utilisé dans les deux centres. (Blainville ou Saint-Jérôme)
Une paire de billets pour la pièce Othello au TNM item
62 $

Enchère de départ

Un billet-cadeau échangeable contre une paire de billets pour une représentation du spectacle Othello au Théâtre du Nouveau-Monde. (Montréal)
Deux billets d'entrée au Centre des sciences item
18 $

Enchère de départ

Deux billets d'entrée au Centre des sciences de Montréal.
Carte-cadeau de 50,00$ à L'Entre-Jeux item
18 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 50$ applicable en ligne uniquement.
Un laissez-passer familial pour la visite du Musée POP item
16 $

Enchère de départ

Ce laissez-passer donne droit à une entrée gratuite, pour une famille (2 adultes, 2 enfants), au Musée POP. Non monnayable, non remboursable. Utilisation unique. Ne comprend pas la visite de la Vieille prison de Trois-Rivières ni les activités spéciales. Valide sur les heures d'ouverture du Musée POP. (Trois-Rivières)
Entrée forfait famille au Riki Bloc (#1) item
21 $

Enchère de départ

(#1) Permet de venir au centre Riki Bloc sans payer l'entrée. Équipement non inclus. Valide pour une famille jusqu'à 4 personnes. (Rimouski)
Entrée forfait famille au Riki Bloc (#2) item
21 $

Enchère de départ

(#2) Permet de venir au centre Riki Bloc sans payer l'entrée. Équipement non inclus. Valide pour une famille jusqu'à 4 personnes. (Rimouski)
Deux billets d'entrées au Riki Bloc item
15 $

Enchère de départ

Permet de venir au centre Riki Bloc sans payer l'entrée. Équipement non inclus. Valide pour deux personnes. (Rimouski)
4 billets d'entrée au Parc Alice Au Pays Des Merveilles item
43 $

Enchère de départ

4 billets d'entrée au Parc Alice Au Pays Des Merveilles, valide pour la saison 2025. (Billets enfants ou adultes) (Sainte-Adèle)
Adhésion de deux ans à l'AQED item
53 $

Enchère de départ

Une adhésion membre de l'AQED d'une durée de deux ans.
Adhésion de trois ans à l'AQED item
68 $

Enchère de départ

Une adhésion membre de l'AQED d'une durée de trois ans.
Pratique d’examen et simulations complètes (4e ou 6e année) item
19 $

Enchère de départ

Ce pack numérique clé en main permet de soutenir votre enfant dans la préparation aux épreuves ministérielles en français (lecture et écriture). Il comprend un cahier des simulations d’épreuve complètes, des corrigés détaillés et des capsules éducatives en vidéo. Parfait pour les familles en éducation à domicile qui souhaitent accompagner leur enfant de manière structurée, autonome et rassurante.

