test ateliers 2026

Organisé par
Frais d'inscription non remboursable
Date : dimanche 28 septembre 2025
Heure : 9h30
Titre de l’atelier : Art intuitif – acrylique et médiums mixtes
Par : Anouk Lacasse
Adresse : 55, route 249, Val-des-Sources J1T 3M7
Description : Un atelier axé sur l’intuition et l’exploration pour développer votre langage pictural à travers la peinture acrylique, les textures et le geste spontané, dans un cadre bienveillant et inspirant.
