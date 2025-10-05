test ateliers 2026

Date : dimanche 28 septembre 2025

Heure : 9h30

Titre de l’atelier : Art intuitif – acrylique et médiums mixtes

Par : Anouk Lacasse

Adresse : 55, route 249, Val-des-Sources J1T 3M7

Description : Un atelier axé sur l’intuition et l’exploration pour développer votre langage pictural à travers la peinture acrylique, les textures et le geste spontané, dans un cadre bienveillant et inspirant.