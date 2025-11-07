TEST Biquette

Casquette en coton bio. Réglable à l'arrière. Logo "Biquette" brodé en noir. Quatre couleurs: rouge, pierre (gris), jaune, rose,
Livraison locale à vélo dans Rosemont-La-Petite-Patrie
Livraison par Postes Canada
Vous en avez toujours rêvé ! Elles sont enfin arrivées ! Enfilez les chaussettes Biquette pour gambader dans la prairie ou pour enjoliver vos jours au bureau.
Taille unisexe.
Composition : 77% bambou, 15% Nylon, 8% Spandex
Conçues au Québec par Sokette
