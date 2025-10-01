TEST Boutique

10 cartes de voeux
CA$30

Carte de souhait illustrée par Fil et Julie. 10 copies, 1 modèle.

Enveloppes incluses.

Livre le cheval de Dr Frog
CA$15

Dr Frog et son cheval Moustik sont inséparables. Mais aujourd'hui, Moustik a disparu. Aidés de Super Kaki, les docteurs clowns se lancent à sa recherche.

Arriveront-ils à retrouver leur cheval préféré?
Une histoire tout en imaginaire qui permettra aux petits lecteurs de découvrir l'univers cocasse des clowns thérapeutiques.

Michèle Sirois et AnneMarie Bourgeois

Les aventures de Dr Sanguine
CA$15

Dre Sanguine, clown d'hôpital, a une mission bien spéciale.

Veux-tu l'accompagner dans sa tournée?
Une histoire portant sur l'univers à la fois réaliste et fantaisiste des clowns thérapeutiques.

Élyse Désilets et Anne-Marie Bourgeois

Les douze travaux de Dr Spring
CA$15

Au centre de réadaptation, Dr Spring s'apprête à participer à des olympiades. Il devra relever plusieurs défis.


Veux-tu le suivre dans ses péripéties?


Une histoire remplie de rebondissements où brillent les rires, le courage et la persévérance.

Élyse Désilets et AnneMarie Bourgeois

