TEST Boutique

Carte de souhait illustrée par Fil et Julie. 10 copies, 1 modèle.
Enveloppes incluses.
Dr Frog et son cheval Moustik sont inséparables. Mais aujourd'hui, Moustik a disparu. Aidés de Super Kaki, les docteurs clowns se lancent à sa recherche.
Arriveront-ils à retrouver leur cheval préféré?
Une histoire tout en imaginaire qui permettra aux petits lecteurs de découvrir l'univers cocasse des clowns thérapeutiques.
Michèle Sirois et AnneMarie Bourgeois
Dre Sanguine, clown d'hôpital, a une mission bien spéciale.
Veux-tu l'accompagner dans sa tournée?
Une histoire portant sur l'univers à la fois réaliste et fantaisiste des clowns thérapeutiques.
Élyse Désilets et Anne-Marie Bourgeois
Au centre de réadaptation, Dr Spring s'apprête à participer à des olympiades. Il devra relever plusieurs défis.
Veux-tu le suivre dans ses péripéties?
Une histoire remplie de rebondissements où brillent les rires, le courage et la persévérance.
Élyse Désilets et AnneMarie Bourgeois
test pour interne
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing