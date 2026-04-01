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Centre d'entraide Thérèse-De-Blainville

À propos de cette boutique

Test cegep

Panier de base
15 $

Contient

6 carottes

3 grosses patates blanches

2 gros oignons

3 tomates

1 concombre

6 pommes


Panier explorateur
20 $

Contient

1 plant de basilic (Génois ou Thai)

1 sac de pousses de pois ou de radis

1 laitue

2 poivrons

1/2 lb champignon

2 poireaux

1 lb carottes nantaises

1 lb chou bruxelles

2 pamplemousses

1 cantaloup


Panier exotique
35 $

Contient

1 plant de basilic (Génois ou Thai)

1 romarin

1 coriandre

1 sac de pousses de pois ou de radis

2 patates sucrées

1 courge butternut

1 brocoli

1 lb asperge

1/2 lb échalotte francaise

1 lb tomates cerise

2 citrons

2 limes

1 Ananas

6 pommes pink lady

2 mangues

4 kiwi

1 melon miel

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