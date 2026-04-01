Test cegep

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Contient
6 carottes
3 grosses patates blanches
2 gros oignons
3 tomates
1 concombre
6 pommes
Contient
1 plant de basilic (Génois ou Thai)
1 sac de pousses de pois ou de radis
1 laitue
2 poivrons
1/2 lb champignon
2 poireaux
1 lb carottes nantaises
1 lb chou bruxelles
2 pamplemousses
1 cantaloup
Contient
1 plant de basilic (Génois ou Thai)
1 romarin
1 coriandre
1 sac de pousses de pois ou de radis
2 patates sucrées
1 courge butternut
1 brocoli
1 lb asperge
1/2 lb échalotte francaise
1 lb tomates cerise
2 citrons
2 limes
1 Ananas
6 pommes pink lady
2 mangues
4 kiwi
1 melon miel
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