TEST (copie)

Fondation Richelieu De Joliette Inc.

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À propos de cet événement

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1800 Chem. Nadeau

Saint-Liguori, QC J0K 2X0, Canada

Entrée individuelle au souper
1 $

Faites un don et nous vous recevons pour un souper conférence des plus enthousiasmant en compagnie de la relève de la famille Landreville Nadeau, Ève et Evens.

Table complète au souper
Gratuit
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

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DON de 300$, SANS PRÉSENCE au souper
Gratuit

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